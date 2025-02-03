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رياضة

التفاصيل الكاملة لأزمة الأهلي في مباراة مودرن سبورت بسبب عمر الساعي

عمر الساعي، فيتو
عمر الساعي، فيتو

أثار عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية بسبب مشاركته أمام مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري.

كان مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعلن تواجد عمر الساعي بالتشكيل الأساسي لمواجهة مودرن سبورت عبر الحسابات الرسمية للقلعة الحمراء والذي شهد ظهور عمر الساعي في التشكيل الأساسي لأول مرة، ولكن فوجئ الجميع بإجراء تعديل على تشكيل الأهلي قبل بداية اللقاء، ودخول كريم الدبيس في التشكيلة الأساسية بدلًا من عمر الساعي الذي عاد إلى مقاعد البدلاء الأمر الذي جعل خبراء الكرة والجماهير يتوقعون خصم 3 نقاط من الأهلي ومنحها لمودرن بداعي عدم قانونية هذا الإجراء.

 اللائحة المسابقات أثناء إجراء تعديل على التشكيل قبل بداية المباراة

وتنص لوائح الدوري المصري الممتاز، على أن توزع قائمة بداية المباراة النهائية على الفريقين المشاركين ووسائل الإعلام وجهات البث والطاقم المسؤول عن اللوحات الإعلانية الإلكترونية، كما تنص على أنّه عند استكمال قائمة اللاعبين قبل بداية المباراة، لا يجوز إجراء أي تبديلات فيما عدا الحالات التالية:

الحالة الأولى: إذا كان أي من اللاعبين الأحد عشر المشار إليهم في قائمة الاختيار، غير قادر على بدء المباراة بسبب مشكلة صحية طارئة (إصابة جسدية).

ويجوز استبدال اللاعب  فقط بأحد اللاعبين التسعة البدلاء الموجودين في قائمة البداية، وفي هذه الحالة، يجوز استبدال اللاعب البديل بلاعب آخر غير مدرج في قائمة بداية المباراة لكي لا يقل عدد البدلاء عن 9 لاعبين قبل بداية المباراة، وفي هذه الحالة، لا يجوز للاعب المصاب المشاركة بأي شكل في المباراة، كما لا يجوز له الجلوس على دكة الفريق.

الحالة الثانية: حال عدم تمكن أي من اللاعبين التسعة البدلاء من المشاركة في المباراة بسبب حالة صحية طارئة، يجوز استبدال اللاعب بلاعب آخر مسجل غير مدرج في قائمة بداية المباراة.

كما تنص اللائحة أيضا، على أنه حال قيام أي من الفريقين بإجراء تعديل على التشكيل الرسمي، يحصل  الفريق المنافس على نقاط المباراة كاملة، وهو ما لم يحدث في حالة مباراة الأهلي ومودرن.

رد لجنة  المسابقات 

من جانبه، شدد  طه عزت، مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية، على أن مشاركة كريم الدبيس، لاعب الأهلي، في مباراة مودرن سبورت، قانونية ولا يوجد أي خطأ.

وقال طه عزت في تصريحات تليفزيونية: «لدينا قائمة الأهلي الرسمية وفيها كريم الدبيس أساسي قبل انطلاق مباراة مودرن سبورت، وعمر الساعي على مقاعد البدلاء»، مؤكدًا: «إدارة المسابقات تتعامل مع مستندات رسمية وليس كلاما مرسلا».

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النادي الأهلي عمر الساعي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الساعي مارسيل كولر

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