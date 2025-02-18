سنة أولى قمة، هل يشارك أحمد رضا أساسيا مع الأهلي ضد الزمالك؟

الدوري المصري، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف أحمد رضا لاعب الفريق من المشاركة في التشكيل الأساسي بمباراة القمة المقبلة أمام نادي الزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل.

وكان أحمد رضا تألق بشكل لافت مع الأهلي أمام الإسماعيلي، حيث نجح في تسجيل هدف بخلاف المستوي المميز الذي ظهر عليه في أوقات المباراة.

وقال المصدر إن مارسيل كولر استقر بنسبة كبيره علي عدم الدفع بـ أحمد رضا في التشكيل الاساسي للأهلي في القمة بالرغم من تالقه في مباراة الإسماعيلي.

وأضاف "أن كولر يرغب في عدم الدفع باللاعب من بداية المباراة، ليكون ورقة رابحة علي مقاعد البدلاء يستعين بها وفقا لمتطلبات اللقاء، بالاضافة لرغبة السويسري في الاعتماد علي اللاعبين أصحاب الخبرات من البداية خاصة أنها ستكون أول مباراة قمة للاعب في تاريخه.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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