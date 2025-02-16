الأحد 16 فبراير 2025
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قبل حلول الشهر الكريم.. أماكن معارض أهلًا رمضان 2025 في الجيزة

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2025 بإطلاق سلسلة من معارض "أهلًا رمضان"، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية خلال الشهر الفضيل.

 

خريطة معارض "أهلًا رمضان" في الجيزة

مدينة السادس من أكتوبر:

الحي الثاني عشر.

مول العرب.

حي الصفوة بزهرة أكتوبر الجديدة.

طريق زويل بجوار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.


مدينة الشيخ زايد:

منطقة بدر الدين.


إمبابة:

شارع المطار.


العمرانية:

شارع ترعة الزمر.


البدرشين:

شارع عمرو بن العاص.

افتتاح ثلاثة معارض تجريبية في المدن الجديدة 

وتم افتتاح ثلاثة معارض تجريبية في مدن السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، حيث توفر هذه المعارض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والتمور، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة، واللحوم والدواجن والأسماك، وذلك بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان، مع إمكانية افتتاح معارض إضافية في مناطق أخرى من المحافظة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتأتي هذه الجهود بالتنسيق بين محافظة الجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع الغرف التجارية، لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.

 

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