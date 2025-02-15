بطول 3 أمتار ومصنوع من القماش الخيامي، قبطي يهدي أهل قريته بالقليوبية أكبر فانوس رمضان (صور)

بفانوس طوله 3 أمتار أقدم شاب قبطي على صناعة أطول فانوس رمضان في القليوبية ليهديه لأهالي قريته بشبين القناطر لمشاركته فرحتهم بقدوم شهر رمضان الفضيل.

أطول فانوس في القليوبية

في لفتة تؤكد قوة الترابط بين المصريين مسلمين ومسيحيين، أهدى الشاب القبطي عادل سلامة “ترزي” من أبناء قرية كفر طحا مركز شبين القناطر فانوس رمضان بطول 3 أمتار إلى جيرانه المسلمين احتفالًا بشهر رمضان الكريم.

ولم تكن هذه اللفتة الطيبة من الشاب القبطي وليدة اللحظة بل كان هي عادة سنوية في شهر رمضان منه حيث كان يقوم هو وعائلته بمشاركة أهل قرية في طقوس رمضان من أبرزها حضور مائدة الإفطار وصناعة كعك العيد.

ومكث عادل سلامة وقتًا طويلًا في صناعة هذا الفانوس بالقماش الخيامي وتزيينه بالأنوار لتعليقه في مدخل القرية بالقليوبية وسط اهتمام من جيرانه المسلمين الذين سارعوا بالتقاط الصورة التذكارية مع الفانوس لضخامة حجمه وشكله الجذاب.

عادل يؤمن بمقولة البابا شنودة “مصر وطن يعيش فينا قبل أن نعيش فيه” وهذا ليس بغريب على طبيعة المصريين.

فانوس صنع مسيحي لأهالي قريته بالقليوبية، فيتو

فانوس صنع مسيحي لأهالي قريته بالقليوبية، فيتو

فانوس صنع مسيحي لأهالي قريته بالقليوبية، فيتو

فانوس صنع مسيحي لأهالي قريته بالقليوبية، فيتو

فانوس صنع مسيحي لأهالي قريته بالقليوبية، فيتو

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