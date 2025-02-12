من الشعبية البسيطة إلى الفاخرة المصنوعة من أجود الخامات.. جولة بمنطقة باب الشعرية لاستعراض أسعار فانوس رمضان.. البورجيه المعدن يبدأ من 150 جنيها.. والصاج المترين يسجل 4500 جنيه

تعتبر منطقة باب الشعرية من أقدم وأشهر المناطق في القاهرة، حيث تتميز بتاريخها العريق ومعالمها الأثرية.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتحول هذه المنطقة إلى مركز حيوي لتجارة الفوانيس، حيث تنتشر الشوادر والباعة في كل مكان، لتضفي على المنطقة أجواء رمضانية مميزة.

وتشتهر باب الشعرية بتنوع الفوانيس المعروضة، من الفوانيس الشعبية البسيطة إلى الفوانيس الفاخرة المصنوعة من أجود الخامات.

شهر رمضان في باب الشعرية

يعتبر شهر رمضان شهرًا مميزًا في باب الشعرية، حيث يحتفل السكان والزوار بهذا الشهر الكريم بطرق متنوعة.

فبالإضافة إلى شراء الفوانيس، يحرص الكثيرون على زيارة المساجد الأثرية في المنطقة، مثل مسجد الأشرف برسباي ومسجد السلحدار.

كما تنتشر في المنطقة العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم الأكلات الرمضانية الشهية، مثل الكنافة والقطايف.

فانوس رمضان

تاريخ فانوس رمضان يعود إلى الدولة الفاطمية، حين كان الخليفة الفاطمي يخرج في موكب يضاء بالفوانيس، ويقال إن الأطفال كانوا يسيرون خلف الموكب حاملين الفوانيس. ومع مرور الوقت، تطورت صناعة الفوانيس وأصبحت عادة رمضانية مرتبطة بالشهر الكريم.

الإقبال على شراء الفوانيس

يشهد سوق الفوانيس في باب الشعرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين مع اقتراب شهر رمضان، حيث يبدأ الناس في شراء الفوانيس لتزيين منازلهم وإضفاء جو من البهجة على الشهر الكريم.

ومع ذلك، يشير محمد طه، أحد بائعي الفوانيس في المنطقة، إلى أن الأسعار قد ازدادت بنسبة ٣٠٪؜ عن العام الماضي، وذلك بسبب غلاء الخامات والتصنيع.

تنوع الفوانيس والأسعار

تتنوع الفوانيس المعروضة في باب الشعرية بشكل كبير، حيث يمكن العثور على فوانيس شعبية بسيطة بأسعار تبدأ من ١٠ إلى ١٥ جنيهًا، وفوانيس معدنية فاخرة بأسعار تصل إلى آلاف الجنيهات.

كما تتوفر أيضًا فوانيس للأطفال مستوردة ومصرية، وفوانيس صاج، وفوانيس مزينة بخيوط هاند ميد، وزينة مضيئة بأشكال مختلفة.

ويوجد ايضا الفانوس البورجيه المعدن يبدأ من ١٥٠ جنيها حتى ٦٥٠ جنيها.

وفوانيس الاطفال المستوردة تبدأ من ١٥٠ جنيها حتى ٣٥٠ جنيها.

فوانيس الأطفال المصري تبدأ من ٥٥ جنيها.

الفوانيس الصاج تبدأ من ٥٥ جنيها للشمعة والحجم المتوسط ٢٥٠ جنيها و٣٥٠٠ للحجم الكبير، وتصل إلى ٤٥٠٠ جنيه لحجم المترين.

اما الفوانيس المزينة بخيوط هاند ميد تبدأ أسعارها من ٥٥ جنيها.

أحدث الأشكال والمبيعات

من بين أحدث أشكال الفوانيس المعروضة في باب الشعرية، يمكن ذكر فوانيس الأطفال على شكل قطار وشخصيات كرتونية مثل ميكي ماوس وميني وفنانيس وبوجي وطمطم.

أما أبرز المبيعات، فيشمل فانوس الأميرات الذي كان من أبرز المبيعات في العام الماضي، والذي يصل يبدأ سعره من ١٤٠ جنيها حتى ٢٤٠ جنيها وفانوس الصاج الشمعة يبدأ سعره من ١٢٥ جنيها.

بالإضافة إلى الفوانيس، يمكن أيضًا العثور على المفروشات الرمضانية في باب الشعرية، حيث تتوفر مفروشات بلاستيكية بأسعار تبدأ من ٣٥ جنيهًا، ومفروشات قماش بأسعار تبدأ من ٧٥ جنيهًا.

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