«النحت على الحجر في سوق الأقصر.. فن فرعوني يواجه تحديات العصر».. وارتفاع أسعار المواد الخام وظهور المنتجات المقلدة «أبرز أزمات الصنّاع» (فيديو وصور)

في قلب مدينة الأقصر، حيث يلتقي الماضي بالحاضر يقف سوق الأقصر شاهدًا على أحد أقدم الفنون المصرية التي لا تزال حية حتى اليوم، إنه فن النحت على الحجر.. هذا الفن الذي يعود إلى آلاف السنين، كان وسيلة المصريين القدماء لتوثيق تاريخهم وأساطيرهم على جدران المعابد والمقابر، ولا يزال يشكل جزءًا أصيلًا من هوية المدينة السياحية.

فن النحت على الحجر.. إقبال سياحي وتحديات اقتصادية

يعد سوق الأقصر وجهة رئيسية للسياح الباحثين عن تذكار يحمل روح التاريخ الفرعوني، ولكن رغم الإقبال يشكو الحرفيون من تحديات عديدة أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام وظهور المنتجات المقلدة المصنوعة بالماكينات والتي تغزو السوق بأسعار زهيدة مقارنة بالأعمال اليدوية الأصلية.

النحت على الحجر.. فن متوارث عبر الأجيال

داخل الورش الصغيرة المنتشرة في السوق، يجلس الحرفيون وقد غطى الغبار وجوههم وأيديهم وهم ينحتون بمهارة لوحات حجرية تحاكي النقوش الفرعونية.

يقول الحاج محمد أحد أقدم النحاتين في السوق تعلمت هذه الحرفة من والدي، وهو تعلمها من جدي نحن لا ننحت فقط، بل نحافظ على تراث أجدادنا.

ويستخدم الحرفيون أدوات تقليدية منها الإزميل والريشة الدبورة لتحويل كتل الحجر الجيري أو البازلت إلى لوحات فنية تسرد قصص الفراعنة كالمعارك الحربية والطقوس الدينية فضلًا عن الكتابات الهيروغليفية التي تجذب السياح المهتمين بالحضارة المصرية القديمة.

يقول محمد، شاب في الأربعينيات يعمل في النحت منذ 30 عامًا، حاصل على ليسانس شريعة وقانون شعبة شريعة إسلامية ومدرس مواد شرعية، ويعتبر مهنة النحت إضافة إلى عملي الأساسي أتحدث ثلاث لغات إنجليزي وألماني وروسي، الحرفة مهددة بسبب غزو المنتجات المصنعة آليًا والتي لا تحمل روح الفن اليدوي لكن بعض السياح لا يدركون الفرق فيفضلون الأرخص.

وأضاف أن النحت على البازل أو الحجر الجير بالألوان يستغرق وقت ومجهود ولكن تعودنا على ذلك، وقد تستغرق من 3 لـ 4 أيام وتختلف الأسعار بحسب حجم تبداء الأسعار من 150 حتى 800 جنيه بالنسية للزائر المصري أما الخوجة من 20 إلى 50 يورو.

وأضاف أن بعض اللوحات المنحوتة “تكون من وحي خياله وهي دمج الحضارات والأسر.. اكتسبت خبرة من هذا المجال الذي يتيح لي أن ارتجل او أتخيل بعض الأسر بدمجهم في لوحة واحدة كما توجد برديات شبيهة بالأصلية مثل بردية المحكمة وأيضا أجيد كتابة الأسماء باللغة الفرعونية إذا أراد زبون كتابة اسمه بالفرعونية أو اسماء عائلته أو أحبابه أو أصدقائه”.

جهود كبيرة للحفاظ على فن النحت

في ظل هذه التحديات يسعى الحرفيون بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار إلى الحفاظ على هذه المهنة، من خلال إقامة ورش عمل تدريبية للشباب وتنظيم معارض لدعم المنتجات اليدوية كما يتم تشجيع السياح على زيارة الورش لمشاهدة الحرفيين أثناء العمل، ما يعزز تقديرهم لقيمة هذه المنتجات، ورغم العقبات لا يزال النحت على الحجر في سوق الأقصر صامدًا، يحمل بين أنامله قصة الحضارة وعظمة التاريخ.

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