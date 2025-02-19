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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، هنيدي يكشف تفاصيل شخصيته في "شهادة معاملة أطفال"

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 , استضاف برنامج "مش شنطة رمضان" المذاع على منصات قناة "ON"، الفنان محمد هنيدي للحديث عن  مسلسله "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على "ON" خلال شهر رمضان المبارك.

محمد هنيدي في رمضان 2025 


وقال "هنيدي" خلال تصريحاته إلى البرنامج إنه يقدم شخصية المحامي "عبد الستار" وهي شخصية جديدة لم يقدمها في أعماله سابقًا، كاشفًا أنه كان يتمني أن يجسد هذه الشخصية من قبل.

وتابع أن شخصية المحامي جديدة عليه ولها ظروف خاصة لأنه محامي "مش طبيعي" ويمر بمراحل معينة في حياته، واصفًا الشخصية بأنها "لذيذة" وتمر بمواقف كوميدية كثيرة وحقيقية، متابعًا أنه يلعب شخصية شريرة لأول مرة ولكن شر كوميدي.

لفت إلى أن المسلسل مختلف بالنسبة له لأن الشخصية جديدة و"شدته" والورق مكتوب بشكل جيد، مستذكرًا كواليس فيلمه "يانا يا خالتي" لأنها استمرت 6 شهور تقريبًا وكانت مميزة بالنسبة له.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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