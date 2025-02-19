بعد سقوط قتلى وجرحى في الجيش الكويتي، حالة حزن عارمة تجتاح البلاد

ساد الشارع الكويتي حالة من الحزن العارم، عقب سقوط قتلى وجرحى من رجال الجيش الكويتي خلال تدريب رماية بالذخيرة الحية.

سقوط قتلى ومصابين في الجيش الكويتي

ونشر مغردون في الكويت، تغريدات لنعي جنود الجيش الكويتي، الذين لقوا حتفهم بنيران صديقة خلال تدريب بـ الذخيرة الحية، وأعربوا عن خالص الدعوات بالشفاء للمصابين.

الجيش الكويتى، فيتو

وتحت هاشتاج الجيش الكويتى، وهاشتاج شهداء الواجب نشر مغردون عبارات للتعازي في الضحايا ودعم للمصابين من رجال الجيش الكويتي.

استشهاد اثنين وإصابة آخرين في الجيش الكويتي

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، نعت في وقت سابق من اليوم، "استشهاد اثنين، من منتسبي القوة البرية؛ هما رقيب أول أحمد فرحان هراط، ورقيب مساعد ضاحي صالح، إضافة إلى إصابة آخرين، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية".

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية، فى بيانها، أن فرق تحقيق مختصة تباشر مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة المتبعة فى الكويت.

تعزية وزير الدفاع وأمين التعاون الخليجي للجيش الكويتي

من جهته أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا في استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش الكويتي خلال تمرين عسكري بالذخيرة الحية.

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وقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان له خالص العزاء والمواساة لعائلات الشهيدين في مصابهم الجلل سائلا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وأن يمن الله تعالى على الجرحى بالشفاء العاجل.

بيان صحفي

صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش



تنعى رئاسة الأركان العامة للجيش استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء اليوم.



وقد باشرت فرق التحقيق المختصة مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات… pic.twitter.com/vlqZll7vyV — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) February 19, 2025

وقبل قليل نعى وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله العلي الصباح شهيدي الواجب رقيب أول أحمد فرحان هراط ورقيب مساعد ضاحي صالح من منتسبي القوة البرية اللذين وافتهما المنية مساء اليوم أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية.

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