الكويت: ندعم الجهود المصرية الثابتة لتحقيق السلام المستدام بالمنطقة

أعرب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، عن تقدير بلاده للجهود التي قامت بها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا دعم الكويت للجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق السلام المستدام بالمنطقة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحمود توفيق وزير الداخلية والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة واللواء خالد عبد الهادي الشنفا رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن وزير الدفاع والداخلية الكويتي نقل للرئيس تحيات سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا على اعتزاز بلاده قيادة وشعبًا بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين مصر والكويت.

‏‎ومن جانبه أعرب الرئيس عن تقديره لأخيه الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع دولة الكويت في جميع المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والأمنية والدفاعية.

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