الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

الجيش الكويتى، فيتو
الجيش الكويتى، فيتو

لقي اثنان من عناصر القوات البرية في الجيش الكويتي مصرعهما، وأصيب آخرون، مساء اليوم، خلال تدريب رماية بالذخيرة الحية.

رئاسة الأركان الكويتية تنعى عناصرها 

ونعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، "استشهاد اثنين، من منتسبي القوة البرية؛ هما رقيب أول أحمد فرحان هراط، ورقيب مساعد ضاحي صالح، إضافة إلى إصابة آخرين، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية".

فرق تحقيق لمعرفة تفاصيل حادث تمرين الذخيرة الحية

وأعلنت رئاسة الأركان الكويتية، مساء اليوم، أن فرق التحقيق المختصة قد باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة المتبعة.

مشاجرة وحادث دهس بشاحنة في الكويت 

على صعيد الحوادث أيضا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة دهس شاحنة صغيرة "بيك اب" سوداء لشخص خلال مشاجرة جماعية في الكويت.

الجيش الكويتى، فيتو
الجيش الكويتى، فيتو

وأعادت وزارة الداخلية الكويتية نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بمنصة إكس، معلنة إلقاء القبض على الشخص المتورط و"جميع أطراف المشاجرة التي وثقها مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات الفورية لرصد هوية المتهم وتحديد موقعه، حيث جرى ضبطه خلال وقت قياسي وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، كما تم ضبط جميع أطراف الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

 

وأكدت الوزارة في بيانها أنها "لن تتهاون في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام أو تعريض حياة الآخرين للخطر، مشددة على مواصلة جهودها لضبط المخالفين واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده".

 

 

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