وزير الدفاع يلتقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا حيث أجريت له مراسم إستقبال رسميةبمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

العلاقات التاريخية المصرية الكويتية

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التباحث حول سبل تعزيز أوجه العلاقات العسكرية لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المصرية الكويتية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أشاد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بعمق العلاقات الثنائية الراسخة لكلا البلدين الشقيقين متطلعًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وفى ختام الزيارة وقع الجانبان اتفاقية فى مجال التعاون العسكرى لنقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والكويتية.

حضر اللقاء وتوقيع الإتفاقية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين

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