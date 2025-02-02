الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع يلتقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

الفريق أول عبد المجيد
الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة
ads

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا حيث أجريت له مراسم إستقبال رسميةبمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

 

 العلاقات التاريخية المصرية الكويتية

 

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التباحث حول سبل تعزيز أوجه العلاقات العسكرية لكلا الجانبين.

 

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المصرية الكويتية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أشاد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بعمق العلاقات الثنائية الراسخة لكلا البلدين الشقيقين متطلعًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

وفى ختام الزيارة وقع الجانبان اتفاقية فى مجال التعاون العسكرى لنقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والكويتية.

حضر اللقاء وتوقيع الإتفاقية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الساحتين الإقليمية والدولية الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ads

الأكثر قراءة

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة دمياط

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يصعد للمركز السادس.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام شعبان؟،الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصيام في شهر شعبان

احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

المزيد
الجريدة الرسمية