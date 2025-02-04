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خارج الحدود

أمير الكويت يقرر تعيين الشيخ عبدالله علي الصباح وزيرًا للدفاع

وزير الدفاع الكويتي
وزير الدفاع الكويتي الجديد،فيتو

 أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتعديل وزاري؛ تضمن تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرًا للدفاع، وتعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ليكون نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.

 

بتعديل وزاري.. الكويت: تعيين الشيخ عبدالله علي الصباح وزيرًا للدفاع

ومنصب وزير الدفاع كان قبل التعديل يشغله الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إلى جانب منصبه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

 

من هو وزير الدفاع الكويتي الجديد

وسبق للشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، أن شغل منصب وزير الدفاع الكويتي بين عامَي 2022 و2023.

 كما شغل منصب رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بين عامَي 2021 و2022

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