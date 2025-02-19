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رياضة

تعرف على مدة غياب أفشة عن المشاركة مع الأهلي بعد تعرضه للإصابة

أفشة
أفشة

الأهلي، أجري محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في عضلة السمانة خلال مشاركته اليوم في مران الأهلي الجماعي، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري. 

وأثبتت الأشعة التي أجراها محمد أفشة إصابته وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلي 15 يوما ما يعني تأكد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا للقمة المرتقبة أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من التدريبات الجماعية وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من قبل الجهاز الفني للفريق استعدادا لمواجهة الزمالك. 

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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