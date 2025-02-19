نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

الأهلي، نشر عمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه على إنستجرام، خاصة في ظل قلة مشاركاته رفقة القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

وكان عمر الساعي قد ابتعد عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي، حيث لم يشارك في آخر ثلاث مواجهات أمام بتروجيت وغزل المحلة والإسماعيلي، ليكون آخر لقاء لعبه مع الفريق أمام مودرن سبورت بعدما جاء بديلا في الدقيقة 65.

ونشر الساعي عبر حسابه على إنستجرام صورة له بتيشرت الأهلي تحمل عبارة: “هتعافر ومش هتلاقي نتائج لسعيك.. ثم تصاب بالإحباط.. ثم تستمر في السعي.. ثم يعوضك الله”.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات للأهلي أمام الزمالك

ويفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات عدد من اللاعبين في مباراته مساء السبت المقبل، أمام نظيره الزمالك، وهم:

يحيي عطية الله.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

رضا سليم.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

كريم فؤاد.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

ياسر إبراهيم.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

طاهر محمد طاهر.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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