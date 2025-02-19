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رياضة

إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي وتبعد نجم الفريق عن المشاركة أمام الزمالك

الأهلي
الأهلي

الأهلي، تعرض محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة بشد في عضلة السمانة خلال مشاركته اليوم في مران الأهلي الجماعي؛ استعدادا للقمة المرتقبة أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

وشعر اللاعب بشد في عضلة السمانة خلال المران، حيث من المقرر أن يخضع للأشعة خلال الساعات القليلة القادمة لمعرفة حجم الإصابة، لكن الفحوصات الأولية تشير إلى اقتراب أفشة بنسبة كبيرة من الغياب أمام الزمالك في القمة.   

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا للقمة المرتقبة أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من التدريبات الجماعية وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من قبل الجهاز الفني للفريق استعدادا لمواجهة الزمالك. 

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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