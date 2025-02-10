الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة طلب محمد رمضان المدير الرياضي للنادي بالرحيل عن منصبه، وأكد محمود الخطيب لرمضان تمسكه باستمراراه وتقديم كل الدعم له خلال الفترة المقبلة مع منحه كل الصلاحيات لقيادة كرة القدم بالقلعة الجمراء.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي قد طلب من محمود الخطيب الاكتفاء بما قدمه خلال الفترة الماضية وترك منصبه الجديد بسبب ما تعرض له من انتقادات لاذعه وتحميله عدم تجديد لاعبي الفريق وبعض الملفات الأخرى، إلا أن طلبه قد قوبل بالرفض من رئيس النادي والمشرف العام على الكرة والذي وعده بتوزيع المهام على أكثر من شخص خلال الفترة المقبلة للتخفيف عليه.

وكان محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قد أنهى المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول، ووضع آليات العمل الداخلية للفترة القادمة. وفي ذات الإطار، وبعد اجتماعه أول أمس مع محمود الخطيب، رئيس النادي، تقرر تعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم.. أما المرحلة الثانية من التطوير، فسوف تشمل باقي قطاع الكرة.

يختتم في السادسة مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري العام.

ومن المنتظر أن يعلن اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن القائمة التي ستخوض اللقاء بعد انتهاء المران الجماعي اليوم على أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق التجمع الخامس قبل مواجهة الغد والتي من المقرر أن تقام في السابعه مساءً على ملعب السلام

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة غدا الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي الخميس الماضي على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.