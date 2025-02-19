الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يبدأ معسكره المغلق بالإسماعيلية قبل مواجهة الأهلي في القمة (صور)

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية؛ استعدادًا للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري  الممتاز.

May be an image of 1 person, playing soccer, playing football, cleats and text
May be an image of 1 person, playing soccer, playing football and text that says 'Tu 7イ TiLe DEVELOPNENT DE 로류 2'

وخاض فريق الزمالك تدريباته على استاد هيئة قناة السويس الجديد، وينهي الفريق معسكره بالإسماعيلية مساء الجمعة  على أن ينتظم بعدها في معسكر بالقاهرة في نفس اليوم استعدادًا للقاء الأهلي.

May be an image of 1 person, playing soccer, playing football and text


ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي والزمالك في الدوري الأهلى والزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

مواد متعلقة

ثنائي الأهلي ولاعب بيراميدز في التشكيل المثالي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري

الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية