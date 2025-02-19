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رياضة

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري قبل صدام القمة المرتقب

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي يوم السبت المقبل، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة أحداث القمة المرتقبة بين النادي الأهلي وغريمه نادي الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

ويلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو في تمام السابعة يوم السبت في إطار الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.   

ماذا قدم الأهلي والزمالك في الدوري قبل القمة المرتقبة؟ 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5، ولم يتلق أي خسارة في المسابقة حتى الآن، كما نجح خط هجومه في تسجيل 26 هدفا واستقبل مرماه 8 أهداف. 

 فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في مثلهم، كما نجح خط هجوم الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

غيابات الأهلي أمام الزمالك 

ويفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات عدد من اللاعبين في مباراته مساء السبت المقبل، أمام نظيره الزمالك، وهم:

يحيى عطية الله.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

رضا سليم.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

كريم فؤاد.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

ياسر إبراهيم.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

طاهر محمد طاهر.. يغيب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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