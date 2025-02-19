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محافظ الإسماعيلية يتفقد مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية بنين (صور)

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية بنين، بمدينة القنطرة غرب.  

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أبرز الحضور خلال الزيارة 

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات،  ولفيف من قيادات التنفيذية بالمحافظة. 
 

جانب من الزيارة،فيتو 
جانب من الزيارة،فيتو 

بداية حفل الاستقبال 

بدأ حفل استقبال محافظ الإسماعيلية، بتلاوة القرآن الكريم ثم تقديم فقرات الإذاعة المدرسية والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم إلقاء قصيدة شعرية بعنوان جيش الصمود، وتقديم عروض التعليم الأولى تحت شعار قوة عزيمة إيمان، ثم عرض فقرة للطيران من خلال طائرة تم تنفيذها من قبل طلبة المدرسة ثم طابور رياضي وعرض لرياضة الكونفو من طلاب المدرسة ثم فقرة فنية وأوبريت غنائي بعنوان الوحدة الوطنية من طلبة مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية.

 

رسالة شكر لمديرية التربية والتعليم  

وفي كلمته، وجَّه أكرم الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية وكافة القائمين على المدرسة لما لمسه من مستوى متميز لطلبة المدرسة. 

 

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية التعليم الفني، ودوره المحوري في النهوض بالصناعة المصرية، وتخريج فنيين مهرة حاصلين على تدريب عملي معتمد وعلى قدر كبير من العلم ومشيدًا بدور المدارس وما تضيفه من  الأخلاقيات والانضباط للطلبة ويسهم في تشكيل شخصيتهم المنضبطة. 

جانب من الزيارة،فيتو 
جانب من الزيارة،فيتو 

افتتاح معرض قسم المشاركة المجتمعية 

وتفقد "أكرم" ومرافقوه معرض قسم المشاركة المجتمعية والمعرض الخيري الدائم للطلبة الأيتام وغير القادرين، والذي يضم منتجات غذائية وملابس جاهزة بالإضافة إلي معرض للموهوبين والتعليم الذكي بإدارة القنطرة غرب والذي ضم  تصميم أحد الطلاب لأحد الموقع على الانترنت لبيع المنتجات الهاند ميد من مادة الليبوكس وتصميم اخر لذكاء اصطناعي لعمل أشكال هندسية بالإضافة إلي عدد كبير من الأعمال الفنية اليدوية المميزة.

 

تشجيع الطلاب المتميزين 

ووجه أكرم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بتشجيع الطلبة المتميزين، وذلك بعرض مشروعاتهم ومنتجاتهم بالمعرض الدائم بمدينة الإسماعيلية، وعرض المتميز منها بالمعارض المركزية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. 
 

و قام محافظ الإسماعيلية بتفقد ورشة التدريب العملي لقسم تشغيل المعادن، حيث تضم عدد من الماكينات منها مخرطة أفقية بسيطة، فريزة أفقية عامة، وحرص محافظ الإسماعيلية على سؤال الطلبة وإجراء حديث معهم عن مدى استفادتهم من المواد العلمية والعملية المقدمة لهم، معربًا عن سعادته بمستوى طلاب القسم.

 

وأهدى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية درع المدرسة للواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

 

وثم اختتم "أكرم" جولته بمدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية بنين، بتفقد قسم تشكيل ولحام المعادن. 

 

وتضم مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية  بنين، عدة أقسام فنية وهي فني تركيبات كهربائية، سيارات، تشغيل معادن، تشكيل ولحام معادن، نجارة عمارة، خرسانة، بناء، تشطيبات، ملابس جاهزة، شبكات المياه والصرف الصحي. 

 

ومن الجدير ذكره، أن المدرسة حصلت على أكفئ مدرسة عسكرية عام ٢٠٢٢، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة ٨٣٥٠م٢ وتضم ثلاثة مباني، الأول عبارة عن دور أرضي و٤ أدوار والثاني "ورش" أرضي و٣ أدوار والمبنى الأخير"ورش" أرضي و٢ دور، عدد الفصول الدراسية ١٨ فصل عدد الطلاب ٤٧٥ طالب بالإضافة إلى الطلاب غير المنتظمين وعدد طلاب الخدمات ٢٧٠ طالب.

 

 

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