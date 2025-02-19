الأربعاء 19 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أحد مصانع إنتاج الشنط بالبياضية (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أحد مصانع إنتاج الشنط وأمتعة السفر بقرية البياضية التابعة لمركز القنطرة غرب، في إطار جولته التفقدية لعدد من القطاعات الخدمية بمركز ومدينة القنطرة غرب.  

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وجاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ووكلاء الوزارة ومديري عموم عدد من المديريات الخدمية بالإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.  

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 

وقام  محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، بتفقد خطوط إنتاج المصنع المقامة على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، والتي تعمل في صناعة الشنط المدرسية بجميع أنواعها، وأمتعة السفر كبيرة الحجم ومضادة للكسر (الشنط التروللي)، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ ٦٠٠ طقم شنط تروللي يوميًا (كل طقم عبارة عن ٣ شنط مختلفة الحجم) و٣٠٠٠ شنطة مدارس يوميًا، وبحجم عمالة يصل لـ ٢٠٠٠ عامل وعاملة من أبناء محافظة الإسماعيلية، ومتوسط الرواتب من ٧٠٠٠: ١٨٠٠٠ ألف جنيهًا شهريًا.  

كذلك تفقد معرضًا للمنتجات التي يتم تصنيعها داخل المصنع لجميع أنواع الشنط، ويتم تصدير منتجاته إلى تسع دول هي {تركيا / فرنسا / الاردن / الجزائر /اوكرنيا / ليبيا / الامارات / قطر / السعودية}، والمصنع به ماكينات إعادة تدوير الهوالك ولا يوجد هوالك.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 

وأعرب "أكرم" عن سعادته بما شاهده داخل المصنع، ووجود مصانع بالقنطرة غرب تنتج منتجات وطنية بهذه الجودة المتميزة، مشجعًا مجموعة الشباب مُلاك المصنع على مواصلة العمل والاجتهاد والتوسع في فتح خطوط إنتاج جديدة.  

دعم الجهاز التنفيذي لكافة الاستثمارات 

وأكد على دعم الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، لكافة الاستثمارات خاصة المحلية منها، وتذليل كافة العقبات أمام الشباب لبدء مشروعاتهم خاصة الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتغير ثقافة الاتجاه للمشروعات الاستهلاكية.

إتاحة فرص العمل والتدريب 

ووجَّه اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتدريب ٢٠٠ شاب من الجادين داخل المصنع، بالتنسيق بين مديرية العمل بالإسماعيلية وإدارة المصنع، في إطار مبادرة محافظ الإسماعيلية "التدريب من أجل التشغيل".  

وفي إطار المشاركة المجتمعية، تم الاتفاق على أن يقوم المصنع بتوفير عدد ١٠٠ شنطة دراسية لأطفال دور الرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية. 

وفي ختام جولته، وجَّه محافظ الإسماعيلية كافة الأجهزة التنفيذية بتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع بقرية البياضية، من أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الإسماعيلية.
 

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