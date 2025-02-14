عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

في مشهد بديع يتكرر كل عام، ارتدت الإسكندرية صباح اليوم حلة رومانسية ساحرة، حيث احتفل الكثير من العشاق بـ عيد الحب على طول كورنيش البحر المتوسط، وسط أجواء دافئة تملؤها البهجة والموسيقى وعطر الورود الحمراء.

ومن منطقة المنشية إلى سيدي بشر، كان البحر شاهدًا على لحظات خاصة جمعت الأحبة، في مدينة عُرفت عبر التاريخ بأنها ملاذ العشاق ومصدر إلهام للشعراء والفنانين.

أجواء مفعمة بالحب والفرح

و منذ الصباح الباكر، توافد المواطنون إلى الكورنيش للاستمتاع بيوم مميز، حيث تحول المكان إلى لوحة فنية نابضة بالحياة.

و امتلأت الشوارع القريبة بأكشاك بيع الورود الحمراء والهدايا التذكارية، فيما تجولت مجموعات من الأصدقاء والعائلات بين المحلات التي ازدانت واجهاتها بديكورات رومانسية، تعكس طابع المناسبة.

لم تقتصر الاحتفالات على العشاق فقط، بل كان للعائلات حضور مميز، حيث فضّل كثيرون قضاء أوقات ممتعة مع أطفالهم وأحبائهم أمام البحر، الذي بدا وكأنه يعزف سيمفونية خاصة بهذه المناسبة، تتراقص معها أمواجه على وقع الضحكات واللحظات الدافئة.

المطاعم والمقاهي تحتضن العشاق في أجواء استثنائية

مع اقتراب الظهيرة، ازدحمت المطاعم والمقاهي المطلة على البحر بالعشاق الذين اختاروا أن يحتفلوا بهذه المناسبة وسط أجواء دافئة تطل على الأمواج. تنافست الأماكن في تقديم قوائم طعام مستوحاة من روح العيد، حيث تميزت الأطباق والمشروبات بأسماء وديكورات خاصة تعكس أجواء الحب والرومانسية.

جلس العشاق في شرفات المطاعم المطلة على البحر، يتبادلون الأحاديث والابتسامات، بينما عزفت الفرق الموسيقية مقطوعات رومانسية زادت الأجواء سحرًا. وفي بعض الأماكن، قدمت المطاعم لروادها مفاجآت خاصة، مثل حلويات على شكل قلوب حمراء، ورسائل حب مخبأة داخل صناديق الهدايا التي وُزعت على الضيوف.

ورغم أن الاحتفال بعيد الحب أصبح عالميًا، إلا أن الإسكندرية تمنحه طابعًا خاصًا لا يشبه أي مدينة أخرى. هنا، لا تحتاج إلى قاعة فاخرة أو حفل ضخم، فالبحر وحده كفيل بأن يكون المكان الأمثل لتبادل مشاعر الحب. يقول عمر حسن، الذي جاء مع زوجته للاحتفال: “الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل هي قصيدة حب طويلة، تتردد أبياتها مع كل موجة تضرب الشاطئ.”

الحدائق والمتنزهات وجهة أخرى للعشاق

لم يقتصر الاحتفال بعيد الحب في الإسكندرية على الكورنيش فقط، بل كانت الحدائق والمتنزهات العامة وجهة أخرى للعشاق والعائلات. شهدت حدائق الشلالات، وحديقة أنطونيادس، وحديقة المنتزه إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين فضلوا قضاء أوقات هادئة وسط الطبيعة الخلابة.

في حديقة المنتزه، استمتع الزوار بجولات قصيرة بين الأشجار والورود، حيث جلس العشاق على المقاعد الخشبية المطلة على البحر، بينما التقط البعض صورًا تذكارية أمام القصر التاريخي الذي زاد من روعة المشهد.

أما في حدائق الشلالات، فقد أضفى صوت المياه المتدفقة لمسة من الهدوء والرومانسية، حيث انتشر الزوار في أرجاء الحديقة، بينما اختار بعضهم الجلوس على العشب الأخضر والاستمتاع بنسيم البحر العليل.

لحظات توثقها الكاميرات.. وذكريات لا تُنسى

في كل زاوية من الكورنيش، كان هناك من يوثق اللحظات بعدسات الكاميرا. المصورون المحترفون والهواة تواجدوا بكثافة لالتقاط الصور للعشاق، الذين حرصوا على توثيق يومهم الخاص في أحضان البحر. بعضهم حمل الورود الحمراء، بينما وقف آخرون على الصخور المقابلة للمياه، مستمتعين بأشعة الشمس التي أضافت لمسة ذهبية على الأجواء.

في ساحة محطة الرمل، أُقيمت جلسات تصوير خاصة للعشاق، حيث جلسوا على مقاعد مزينة بالورود الحمراء، بينما اصطفت البالونات على الجانبين لتضفي مزيدًا من الأناقة على المشهد.

الإسكندرية.. مدينة العشاق التي لا تغيب عنها الرومانسية

ما يميز الإسكندرية في مثل هذا اليوم ليس فقط الاحتفالات، بل الإحساس الدائم بأنها مدينة وُجدت للحب. من الكورنيش الممتد كذراعين مفتوحتين للعشاق، إلى الأزقة القديمة التي تخفي بين جدرانها حكايات حب خالدة، تظل الإسكندرية الوجهة المثالية لكل من يبحث عن لحظة رومانسية خالدة.

تقول هدى محمود، التي جاءت مع زوجها من القاهرة لقضاء عيد الحب في الإسكندرية: “لا يوجد مكان أجمل من هنا، البحر يعطينا شعورًا لا يمكن وصفه، كأنه يحتضن مشاعرنا ويرويها بنسماته العليلة.”

ختام الاحتفالات.. وذكريات تظل خالدة في القلوب

مع حلول العصر، بدأت الأجواء تهدأ تدريجيًا، لكن المشاعر الدافئة ظلت تملأ شوارع المدينة. غادر العشاق الكورنيش، حاملين معهم ذكريات يوم لن يُنسى، بينما بقي البحر شاهدًا على قصص حب جديدة أضيفت إلى سجل العشاق الذين مروا من هنا عبر الأزمنة.

وكما في كل عام، أسدل الستار على احتفالات عيد الحب في الإسكندرية، لتبقى هذه المدينة أيقونة العشق الخالد، حيث لا يغيب الحب عن شواطئها، ولا تتوقف أمواجها عن غناء سيمفونية العشاق.

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