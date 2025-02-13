«بوكس رمضان» هدية تجمع الحب والروحانية.. الحل الأمثل للاحتفال بالفلانتين مع اقتراب الشهر الكريم.. وهذه أبرز مكوناته (فيديو وصور)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتغير مظاهر الاحتفال وتبادل الهدايا بين المرتبطين والمتزوجين، فبعد أن كانت الهدايا في المناسبات العاطفية مثل الفلانتين تعتمد على الورود والشكولاتة والدباديب، أصبح هناك توجه جديد يمزج بين الروحانية والتعبير عن المشاعر، وهو "بوكس رمضان"، الذي يضم مجموعة من الهدايا التي تعكس أجواء الشهر الفضيل.

في أحد محلات الهدايا الشهيرة في منطقة السيدة زينب، تحدث إلينا إبراهيم خليل، أحد البائعين المتخصصين في تجهيز هذه الهدايا، قائلًا: "بوكس رمضان أصبح من أكثر الهدايا طلبًا خلال الفترة الأخيرة، فهو يحتوي على مصلية، سبحة، مصحف، فانوس، مبخرة، وميدالية، كما يمكن إضافة عناصر أخرى حسب رغبة الزبون، مثل ديكورات رمضانية أو شخصيات محببة مثل بوجي وطمطم. الفكرة من الصندوق هي تقديم هدية تحمل الطابع الروحاني وتعكس أجواء الشهر الكريم."

وأضاف إبراهيم أن الهدايا يطلبها في الغالب المرتبطون والمتزوجون، ومعظمهم يفضل شرائها بالتقسيط نظرًا لارتفاع الأسعار، وهناك من لم يسمع بهذه الفكرة من قبل، لكنه حين يراها يعجب بها ويقرر تجربتها. "أنا أقترح الفكرة على بعض العملاء الذين يبحثون عن هدية رمضانية مميزة، وفور رؤيتهم للمحتويات يشعرون بأنها هدية تحمل معنى مختلفًا عن المعتاد."

هدية تجمع الحب والروحانية

على الرغم من أن "بوكس رمضان" قد يبدو في البداية هدية موجهة للمرتبطين فقط، إلا أن البعض بدأوا في تقديمه لأصدقائهم أيضًا، وذلك لما يحمله من طابع روحاني يجمع بين القيم الدينية والتعبير عن الحب. محمد، أحد البائعين في المحل ذاته، يؤكد أن الهدية لم تعد تقتصر فقط على المرتبطين، بل أصبح البعض يهديها للأصدقاء والعائلة، لأنها تحتوي على أشياء يمكن استخدامها في العبادة مثل المصلية والمصحف، مما يجعلها هدية مفيدة بروحانيات رمضانية.

ويضيف محمد: "الهدية تحمل فكرة جميلة، فهي تتماشى مع حديث النبي ﷺ: 'تهادوا تحابوا'، ولذلك فهي وسيلة للتعبير عن الود بين الأشخاص سواء كانوا مرتبطين أو أصدقاء."

تزامن الفلانتين مع رمضان.. فرصة لانتشار الفكرة

يتميز هذا العام بتزامن عيد الحب مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما جعل العديد من المرتبطين يفضلون هدايا ذات طابع رمضاني بدلًا من الهدايا التقليدية التي تُقدم في الفلانتين. فبدلًا من تقديم باقة ورد أو صندوق شوكولاتة، أصبح البعض يرى أن "بوكس رمضان" يعبر عن الحب بطريقة مختلفة، خاصة وأنه يربط بين المشاعر الدينية والتقدير الشخصي.

يقول أحمد، أحد الشباب الذين قرروا شراء هذه الهدية لخطيبته: "أحببت فكرة إهداء بوكس رمضان لخطيبتي بدلًا من الهدايا التقليدية، فهو يعكس اهتمامي بها من ناحية دينية ويعطيها فرصة لاستخدام هدية مفيدة خلال الشهر الكريم."

أما سارة، فتاة مخطوبة حديثًا، فتقول: "خطيبي فاجأني بهذه الهدية في بداية شعبان، أعجبني الفكرة لأنها مختلفة عن الهدايا العاطفية المعتادة، وشعرت أن لها قيمة روحية خاصة."

لماذا يفضل البعض هدايا رمضان عن الهدايا التقليدية؟

تتميز الهدايا الرمضانية عن غيرها من الهدايا التقليدية بعدة نقاط تجعلها مفضلة لدى العديد من الأشخاص، خاصة في العلاقات الجادة، ومنها:

القيمة الروحية: بدلًا من أن تكون الهدية مجرد شيء مادي، تحمل طابعًا روحانيًا يعكس أجواء رمضان. الفائدة العملية: المكونات مثل المصحف والمصلية تُستخدم يوميًا خلال الشهر الكريم. التجديد والتميز: بدلًا من تكرار نفس الهدايا المعتادة، فإن "بوكس رمضان" يقدم شيئًا مختلفًا. إحياء سنن التهادي: استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف "تهادوا تحابوا"، مما يعزز العلاقات بين الأشخاص.

تنوع الاختيارات حسب الذوق والإمكانيات

ما يجعل "بوكس رمضان" خيارًا شائعًا هو إمكانية تخصيصه وفقًا لذوق وإمكانيات الشخص الذي يقدمه، حيث تتوفر منه العديد من الفئات، بدءًا من البوكس البسيط الذي يحتوي على الأساسيات، وحتى البوكس الفاخر الذي قد يضم قطعًا مميزة من الفوانيس المزخرفة أو العطور الشرقية.

يقول إبراهيم خليل: "كل زبون يمكنه تصميم البوكس بطريقته، فالبعض يفضل إضافة شموع معطرة، وآخرون يطلبون إضافة تمور فاخرة، وهناك من يختار ديكورات رمضانية لإضفاء لمسة جمالية على الهدية."

بوكس رمضان.. تعبير عن الحب بروحانية خاصة

مع تزايد الإقبال على الهدايا الرمضانية بين المرتبطين والأصدقاء، أصبح "بوكس رمضان" رمزًا للتعبير عن المشاعر بطريقة مختلفة، حيث يجمع بين الحب والروحانية، ويعكس الاهتمام بشريك الحياة أو الصديق بطريقة تتناسب مع قدسية الشهر الفضيل.

فإذا كنت تفكر في هدية لشريك حياتك أو لصديقك المقرب هذا العام، فقد يكون "بوكس رمضان" هو الخيار الأمثل لإهداء شيء يحمل معنى أعمق من مجرد هدية مادية، بل يعبر عن الود والاهتمام في أجواء رمضانية تملؤها الروحانيات.

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