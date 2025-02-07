هدايا رمضانية في سوق الموسكي.. سجادة الصلاة تبدأ من 35 جنيهًا والإسدال بـ 120.. إقبال على الطواقي والمصاحف.. وسبح الدابل شانيل «أحدث الموضات» (فيديو)

مع حلول شهر شعبان واقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه أنظار المسلمين إلى مستلزمات الصلاة والعمرة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التحضيرات الروحانية للشهر الفضيل.. في أسواق الموسكي، أحد أشهر الأسواق المصرية المتخصصة في بيع السجاد، والسبح، والإسدالات، والطواقي الرجالية، يشهد السوق انتعاشًا ملحوظًا، وسط إقبال كبير من المواطنين الباحثين عن منتجات تجمع بين الجودة والسعر المناسب، سواء للاستخدام الشخصي أو لتقديمها كهدايا رمضانية ذات طابع ديني مميز.

ياسين نصار: موسم رمضان يحيي السوق والتصاميم الجديدة تجذب الزبائن

ويقول ياسين نصار، صاحب أحد المحال المتخصصة في بيع مستلزمات الحج والعمرة بالموسكي، إن شهر رمضان هو الموسم الأهم في العام، حيث يرتفع الطلب على المنتجات الدينية بشكل كبير، ويصبح السوق في حالة نشاط مستمر.

ويشير إلى أن الأسعار هذا العام في متناول الجميع، إذ تبدأ أسعار سجاد الصلاة من 35 جنيهًا، بينما تتوفر المصليات التركية الفاخرة بأسعار تصل إلى 130 جنيهًا، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

ويضيف نصار أن سوق الموسكي يشهد طرح أشكال جديدة من سجاد الصلاة هذا العام، بألوان ونقوش مميزة تتماشى مع تطلعات المستهلكين الذين يبحثون عن التميز في مقتنياتهم الدينية. كما يلفت الانتباه إلى أن الإقبال الأكبر يكون على إسدالات الصلاة، السبح، الطواقي الرجالية، والسواك، حيث تعتبر هذه المنتجات من المستلزمات الأساسية للمعتمرين، وكذلك من الهدايا الرمضانية التي تحظى بتقدير كبير.

ويؤكد نصار أن "طقم السجادة بالمصحف" من أبرز المنتجات التي يزداد عليها الطلب، نظرًا لما يحمله من قيمة روحانية كبيرة. ويبدأ سعر الإسدالات من 120 جنيهًا، مما يجعلها في متناول الجميع، سواء للشراء الشخصي أو كهدية لأفراد العائلة والأصدقاء خلال الشهر الفضيل.

أشرف فخري: انخفاض الأسعار وزيادة الإقبال على السبح وسجاد الصلاة

أما أشرف فخري، أحد التجار البارزين في سوق الموسكي، فيرى أن أسعار مستلزمات الصلاة والعمرة هذا العام أقل من العام الماضي، ما جعل الإقبال عليها أكبر، لا سيما مع اقتراب رمضان الذي يُعد الفرصة الأهم للتجار والمستهلكين على حد سواء.

ويوضح فخري أن أسعار سجاد الصلاة تبدأ من 35 جنيهًا، بينما تتراوح الأسعار بين 65 و100 جنيه لأنواع أخرى، مع توفر خامات سورية فاخرة بسعر 110 جنيهات، وهي من أكثر الأنواع طلبًا نظرًا لجودتها العالية وتصاميمها الأنيقة.

أما بالنسبة للسبح، فيشير إلى أنها من المنتجات التي تحقق مبيعات كبيرة، خاصة مع تنوع الخامات والأسعار، حيث تبدأ الأسعار من 6 جنيهات فقط، مما يجعلها في متناول الجميع. ويكشف فخري عن أن "الدابل شانيل" هو النوع الأكثر رواجًا هذا العام، بفضل أشكاله المميزة وسعره الاقتصادي، حيث أصبح الخيار الأول للكثيرين عند شراء السبح كهدايا أو للاستخدام الشخصي.

بوكس الهدايا.. هدية روحانية متكاملة للمحبين

ويضيف فخري أن "بوكس الهدايا" أصبح من أكثر المنتجات انتشارًا في السوق هذا العام، حيث يجمع بين عدة مستلزمات دينية في صندوق أنيق يحمل عبارة "تهادوا تحابوا"، مما يجعله هدية مثالية لمحبي الأجواء الرمضانية الروحانية.

ويحتوي البوكس على سجادة صلاة، سبحة، ومصحف بنفس التصميم، مما يمنحه لمسة جمالية خاصة. كما تتوفر نسخ متميزة من البوكس تضم أيضًا مبخرة، بخور، وإسكارف، مما يجعله خيارًا فاخرًا لعشاق الهدايا الدينية. ويبدأ سعر هذا البوكس من 200 جنيه، مع إمكانية الاختيار بين تصاميم متعددة تناسب جميع الفئات.

إقبال كبير مع حلول شعبان استعدادًا لرمضان

ومع استمرار توافد الزبائن على سواق الموسكي، يتوقع التجار أن يزداد الإقبال بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع دخول شهر رمضان، حيث يحرص الكثيرون على شراء مستلزمات الصلاة والعمرة، سواء لأداء مناسك العمرة أو لتعزيز الأجواء الروحانية في المنازل.

ورغم التحديات الاقتصادية، فإن سوق مستلزمات الصلاة يثبت عامًا بعد عام قدرته على التكيف مع احتياجات المستهلكين، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يجعله واحدًا من أكثر الأسواق انتعاشًا في هذه الفترة المباركة.

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