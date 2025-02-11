كاف يعلن موعد قرعة أمم أفريقيا للناشئين والشباب وصالات النسائية

كاف، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد إجراء قرعة بطولات كأس الأمم الأفريقية للناشئين مواليد 2008، والشباب مواليد 2005، والكرة النسائية داخل الصالات يوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

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أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

بينما يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تقام في المغرب 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - تونس - بوركينا فاسو - كوت ديفوار - أنغولا - زامبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - مالي - جامبيا - تنزانيا - أوغندا - الصومال - بجانب منتخبين من وسط أفريقيا).

في حين يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية داخل الصالات 2025 التي تستضيفها المغرب، منتخبات: (مصر - المغرب - أنغولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا).

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