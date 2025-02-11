الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاف يعلن موعد قرعة أمم أفريقيا للناشئين والشباب وصالات النسائية

شعار الكاف، فيتو
شعار الكاف، فيتو

كاف، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد إجراء قرعة بطولات كأس الأمم الأفريقية للناشئين مواليد 2008، والشباب مواليد 2005، والكرة النسائية داخل الصالات يوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

طالع أيضا: موعد قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

بينما يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تقام في المغرب 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - تونس - بوركينا فاسو - كوت ديفوار - أنغولا - زامبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - مالي - جامبيا - تنزانيا - أوغندا - الصومال - بجانب منتخبين من وسط أفريقيا).

في حين يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية داخل الصالات 2025 التي تستضيفها المغرب، منتخبات: (مصر - المغرب - أنغولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاف الإتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” كأس الأمم الأفريقية للناشئين مواليد 2008 كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام ا كوت ديفوار 2025 المغرب 2025 كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية داخل الصالات

مواد متعلقة

موعد وصول نيجيريا لمواجهة منتخب الشباب وديًا

منتخب الناشئين 2008 يشارك في دورة ودية بالمغرب

منتخب كرة الصالات النسائية ينقل تدريباته لصالة حسن مصطفى بأكتوبر

منتخب الناشئين مواليد 2008 يخوض وديتين إفريقيتين بمعسكر فبراير
ads

الأكثر قراءة

مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

خالد الغندور: زيزو قد يشارك في كأس العالم للأندية مع هذا الفريق

الزمالك بـ10 لاعبين يقتنص فوزا صعبا من فاركو في الدوري المصري

قبل مواجهة الأهلي، رباعي الزمالك يغيب عن مباراة بتروجيت

الحقيقة الكاملة لمنع المحكوم عليه غيابيًّا من التصرف في أمواله

برودة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

الصحة تعلن اسماء الفائزين في قرعة بعثة الحج الطبية لموسم 2025

مسؤول إسرائيلي: لا يجب تهجير سكان غزة إلى دول تربطنا بها اتفاقيات سلام

منوعات

المزيد

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

30 مليون يورو فارقا.. الأهلي يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجرح في المنام وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

ما حكم الشرع في ارتداء الملابس على الموضة المستوردة من الخارج؟، أمين الفتوى يجيب

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

المزيد
الجريدة الرسمية