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رياضة

قبل انطلاق البطولة، التاريخ ينصف منتخب جنوب أفريقيا على مصر

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، شهدت  قرعة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب 2025، وقوع  المنتخب الوطني في واحدة من أقوى المجموعات بالبطولة حيث يتواجد  في المجموعة الثانية بجانب منتخبات جنوب أفريقيا، وأنجولا، بالإضافة إلى زيمبابوي.

تاريخ مواجهات مصر أمام جنوب أفريقيا

والتقى منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في 12 مناسبة من قبل، ما بين مواجهات رسمية وأخرى ودية، طوال تاريخ مبارياتهما.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات، وتعادلا في واحدة، وخسر «الفراعنة» 7 مواجهات.

وسجل المنتخب الوطني 8 أهداف في شباك منتخب جنوب افريقيا، فيما سجل المنتخب الجنوب أفريقي 11 هدفا في مرمى.الفراعنة.

وعلى الصعيد الرسمي، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، نجح المنتخب الوطني في تسجيل انتصارين على جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 96، بهدف دون رد، وأمم أفريقيا 98 بثنائية نظيفة، فيما فاز منتخب «الأولاد» على «الفراعنة» في أمم أفريقيا 2019، التي أقيمت فعالياتها في مصر، بهدف دون رد، كما فاز منتخب البافانا في مواجهة رسمية أخرى على المصريين في 2011 بتصفيات أمم أفريقيا.

فيما أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، لاسيما وأن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.

أضاف حسام حسن أنه سعيد بالتواجد في المغرب وبإقامة بطولة أمم أفريقيا 2025  في بلد عربي شقيق بحجم المغرب وأثق في أن يخرج التنظيم في أبهى صورة.

المنافسة في أمم إفريقيا ستكون صعبة

تابع المدير الفني لمنتخب مصر: "بالطبع كمنتخب مصر الأكثر فوزًا بلقب أمم أفريقيا نلعب دائمًا على تحقيق البطولات وسيكون هذا هدفنا  ، نمتلك لاعبين كبار للغاية على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه وأفضل أندية في أفريقيا على رأسها الأهلي والزمالك ولاعبين صغار السن، تألقوا معنا في الفترة الأخيرة".

اختتم حسام حسن: "المنافسة ستكون صعبة بالطبع لوجود منتخبات كبيرة وعريقة في البطولة على رأسها المغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال ومنتخبات أخرى لها باع طويل في بطولة أمم أفريقيا، ولكننا جاهزون إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين".

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