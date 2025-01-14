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رياضة

إلغاء حجز سفر منتخب الشباب إلى تنزانيا بعد تأجيل أمم إفريقيا للمحليين

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

أمم إفريقيا للمحليين، ألغت إدارة العلاقات العامة باتحاد الكرة برئاسة شعبان بسطاوي، حجز تذاكر سفر منتخب الشباب إلى دولة تنزانيا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، بعد قرار الكاف بتأجيل البطولة لتقام في شهر أغسطس المقبل، بعد أن كان محددا انطلاقها يوم 1 فبراير المقبل.

وكان مقررا أن تطير بعثة منتخب الشباب مواليد 2005 إلى تنزانيا يوم 20 يناير الجاري، للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2025 

كاف يعلن رسميا تأجيل أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2024 في كينيا وتنزانيا وأوغندا إلى أغسطس 2025، بسبب الحاجة إلى المزيد من الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق لاستضافة البطولة بنجاح.

شعار الكاف، فيتو
شعار الكاف، فيتو

سبب تأجيل أمم إفريقيا للمحليين

وقال الكاف في بيانه الرسمي أن هذا القرار يأتي رغم التقدم الجيد المحرز في بناء وتحديث الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية الأخرى في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي أنا واثق من أن الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية والمرافق الأخرى ستكون وفقًا لمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المطلوبة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية ("CHAN") كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 الناجحة للغاية في أغسطس 2025".

وسيتم إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين ("CHAN") كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 في نيروبي، غدا الأربعاء 15 يناير

 

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أمم أفريقيا للمحليين الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف منتخب الشباب مواليد 2005 اتحاد الكرة موتسيبي شعبان بسطاوي شان 2024

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