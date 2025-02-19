صحة الفيوم تنظم حزمة من التدريبات لرفع كفاءة العاملين

اختتمت صحة الفيوم، تدريبا على إدارة الأزمات والمخاطر، اليوم الأربعاء، تناول التدريب تعريف الأزمات ومراحل الأزمة والفرق بينها وبين المخاطر والكوارث والطوارئ وكيفية التعامل مع كل منهم، واستهدف التدريب مديرى الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات ومدارس التمريض وأعضاء الفريق الطبى.

التدريب علي إدارة الأزمات والمخاطر

وقال الدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إن التدريب على إدارة الأزمات، ضمن حزمة من التدريبات لرفع كفاءة العاملين بالصحة، تطبيقا لخطة وزارة الصحة والسكان لتطوير وتدريب القيادات والعاملين بالمديريات لرفع كفاءة تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

تدريبات أخرى لرفع كفاءة العاملين

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن المديرية نظمت أيضا تدريبا على ادارة البيانات ودعم اتخاذ القرار، تناول موضوعات طرق جمع البيانات وتنظيمها وكيفية الحفاظ عليها وعملية دعم اتخاذ القرار.

ولفت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم ، إلى أن الإدارة المركزية للمعامل نظمت أيضا دورة تدريبية علي طرق فحص المعادن الثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم والزرنيخ والنحاس والزنك والزئبق وغيرها في عينات الأغذية وكيفية هضم العينات وكيفية حقنها على جهاز Atomic Absorption لمطابقة العينات طبقا للقرارات والمواصفات القياسية المصرية.

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