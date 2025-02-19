بن غفير يجدد مطالبه بعودة الحرب

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء:" لا مبرر لاتفاقية الاستسلام المتهورة التي وقعتها حكومة إسرائيل".

بن غفير يطالب نتنياهو بالعودة للحرب

وطالب بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة فورا لحرب شاملة على حماس، زاعما أن ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة المختطفين دون تنازلات كارثية.

وادعى بن غفير أن العودة لشن الحرب على حماس هي الطريقة الوحيدة لنحقق النصر الحاسم.

وزعم بن غفير: ان صفقة الأسرى تتضمن إطلاق سراح آلاف الإرهابيين وزيادة هائلة في المساعدات لحماس والانسحاب من غزة".

حكومة نتنياهو تعرقل صفقة الأسرى

وقال بن غفير: الصفقة تتيح لحماس إعادة بناء نفسها في حين تحظى الحكومة الإسرائيلية بدعم أمريكي لفتح الجحيم على غزة.

ويأتي ذلك في ظل محاولات حكومة نتنياهو لعرقلة صفقة الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين.

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