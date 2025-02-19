محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب المركزي ويستطلع آراء المرضى (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مستشفى القنطرة غرب المركزي خلال جولته التفقدية لمركز ومدينة القنطرة غرب؛ للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أبرز الحضور خلال الزيارة

رافقه خلال الزيارة اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعددًا من القيادات التنفيذية وقيادات القطاع الطبي بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تفقد أقسام المستشفى

وخلال الزيارة تم تفقد أقسام العيادات، الحضَّانات، العناية المركزة، والقسم الداخلي، الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأشعة.

محافظ الإسماعيلية يستمع إلى أراء المنتفعين بالمستشفى

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاستماع إلى آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا "أن تلبية كافة الاحتياجات الطبية للمواطنين أولى اهتماماته، وأن مستشفى القنطرة غرب المركزي يمثل إضافة قوية لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، حيث يسهم في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الشامل، مما يسرع من خطة التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالمحافظة بالجودة المطلوبة".

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تقديم حزمة متنوعة من الخدمات

ومن جانبه أوضح الدكتور علي رفعت أن "المستشفى تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المتكاملة، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين" كما أضاف أن "المستشفى تضم العديـد من الأقسام المتخصصة، مثل جراحة العظام، جراحة النساء والتوليد، الطوارئ، العناية المركزة، الحضانات، والغسيل الكلوي"، خدمات المعمل، خدمات بنك الدم التخزينية، والتخدير، وخدمات الأشعة «عادية - مقطعية - أشعة دوبلر - CARM - أشعة موجات صوتية». كما يضم قسم العيادات الخارجية مجموعة من العيادات المتخصصة « الجلدية - التخدير - الباطنة - الكلى - الأطفال - العظام - النساء والتوليد - الجراحة».

وتبلغ السعة السريرية للمستشفى ٦٨، منها ٦ أسرَّة للعناية المركزة، ٧ للحضانات، و١٦ سرير بقسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى ١٦ للغسيل الكلوى، وغرفتين للعمليات الكبرى، وغرفتين لعمليات النساء والتوليد.

وتتكون المستشفى من ثلاثة أدوار، وتبلغ مساحة المستشفى ٢١٨٨١ متر مربع، بصافى مبانى ١٥٩٠٠ متر مربع، وانضمت للمنظومة منذ أغسطس ٢٠٢٤، وقدمت ما يقرب من ٨٠ ألف خدمة طبية متكاملة، للعديد من المواطنين تحت مظلة المنظومة منذ بدء التدشين حتى الآن.



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