تنفيذ إزالة لـ 13 حالة تعدٍّ بمدينة أبوصوير في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 8 حتى 28 من شهر فبراير 2025.

وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

تنفيذ حملات اليوم

حيث شهد اليوم الأحد، تنفيذ 13 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 7167 م و170 فدان، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ونائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

إجمالى عدد الازالات

وتمثلت الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية الطرق، على مساحة 407 م٢ عبارة عن تند وأسوار حديدية.

كما تم استرداد 4 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة 170 فدان، هذا بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة م٢ عبارة عن تشوينات ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.



جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 8 حتى 28 فبراير 2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 حتى 28 مارس 2025 والمرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 إبريل 2025.



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