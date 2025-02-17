13 مطبخا لتوفير 84 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان في الإسماعيلية

أكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية بدأت في توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي عدد الأسر المستهدفة 10 آلاف أسرة قابلة للزيادة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

إقامة مطابخ طول شهر رمضان

وأشارت وكيل التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، إلى إقامة 13 مطبخا لتوفير عدد 1600 وجبة إفطار رمضانية يوميًا بإجمالي عدد 84 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 300 وجبة سحور رمضانية يوميًا بإجمالي عدد 9 ألف وجبة سحور خلال شهر رمضان، مع مراعاة العاملين.

إقامة خيم رمضانية لإفطار الصائمين

هذا إلى جانب إقامة خيمتين إفطار رمضانية لاستقبال عدد 250 أسرة بشكل يومي في مركزي أبوصوير والإسماعيلية.

بالإضافة إلى تقديم عدد من الوجبات النصف ناضجة في المعرض الرئيسي أهلًا رمضان بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وكان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة خطة المحافظة في الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وعدد من وكلاء وزارة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة والجهات المعنية بالاجتماع.

افتتاح معرض أهلا رمضان

وخلال الاجتماع أعلن رئيس الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، عن قرب افتتاح معرض أهلًا رمضان بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بناءً على تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

يقام المعرض على مساحة إجمالية ١٢٠٠ متر بإجمالي عدد ٧٠ عارض وعارضة من كافة المستلزمات الرمضانية والسلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمخبوزات والبقوليات بكافة أنواعها بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠٪ ويستمر المعرض لمدة شهر.

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