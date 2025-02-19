محافظ الإسماعيلية يتفقد مجمع السباحة بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب (صور)

تفقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، مجمع حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية بمدينة القنطرة غرب.

وجاء ذلك في حضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

محتويات مجمع حمامات السباحة

ويضم مجمع حمامات السباحة بمركز ومدينة القنطرة غرب الإسماعيلية، حمام سباحة نصف أوليمبي، أقيم على مساحة ٢٥٠٠ متر، بتكلفة ٢٠مليون جنيه، ويضم مركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب عدد ٨٤ محلًا تحت الإنشاء تم طرحهم للاستثمار، وكذلك ملعب خماسي وملعب قانوني وصالة منازلات، وكافتيريا، وملاهي أطفال، وقاعتين أفراح تم طرحهم استثماري.

محافظ الإسماعيلية يؤكد على أهمية القطاع الخاص

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية القطاع الخاص والذي يعدُّ شريكًا حاليًا في نجاح العديد من المشروعات التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة، فخبرات القطاع الخاص في مجال الأعمال والإدارة، إلى جانب مواردنا الحكومية ستساهم في خلق بيئة عمل مثالية للشباب، مؤكدًا أن التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

أهمية الرياضة للنشء

كما أشار محافظ الإسماعيلية إلى أن الرياضة تمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، مشيرًا إلى أنه في خلال السنوات الأخيرة الماضية قامت الدولة بالاستثمار الجيد في قطاع الشباب والرياضة، إيمانًا منها بأهمية توفير كافة سبل الدعم للشباب رياضيًّا وثقافيًّا وذلك لتأهيلهم جيدًا ورفع الوعي لديهم وتوجيه طاقاتهم نحو البناء.



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