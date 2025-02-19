الأربعاء 19 فبراير 2025
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صحة ومرأة

أسباب ألم الساق وطرق العلاج والوقاية

أسباب آلام الساق
أسباب آلام الساق

أسباب ألم الساق، يُعد ألم الساق من الأعراض المؤلمة والمزعجة التي قد يعاني منها الكثير من النساء بمختلف الفئات العمرية، ويمكن أن يكون بسيطًا يزول بالراحة، أو شديدًا يشير إلى مشكلة صحية تحتاج إلى متابعة طبية. 

أكد الدكتور محمد السيد استشاري أمراض الأعصاب، أن أسباب ألم الساق، تتعدد وتتراوح بين مشاكل عضلية وعصبية وأمراض الأوعية الدموية، وحتى نقص الفيتامينات، لذا من المهم التعرف على الأسباب المحتملة لهذا الألم لتحديد العلاج المناسب.


تعرفي على أهم أسباب ألم الساق
 

ويستعرض الدكتور محمد السيد، في السطور التالية، أهم أسباب ألم الساق.

آلام الساق وأسبابها
آلام الساق وأسبابها

1. المشاكل العصبية
الأعصاب تلعب دورًا حيويًا في الإحساس بالألم في الساق، وهناك العديد من الحالات العصبية التي قد تسبب آلامًا مزمنة أو حادة فيها، منها:

عرق النسا:
يحدث عرق النسا عندما يتعرض العصب الوركي للضغط، إما بسبب انزلاق غضروفي أو ضيق القناة الشوكية. يتميز هذا الألم بأنه يمتد من أسفل الظهر إلى الساق، وقد يكون مصحوبًا بوخز أو تنميل.

التهاب الأعصاب المحيطية:
ينتج عن الإصابة بمرض السكري أو نقص الفيتامينات مثل B12، ويؤدي إلى إحساس بالحرقان أو التنميل أو الألم في الساقين.
متلازمة تململ الساقين:
اضطراب عصبي يتمثل في الشعور بعدم الراحة في الساقين أثناء الراحة أو النوم، ما يدفع الشخص إلى تحريك ساقيه باستمرار.

2. الأمراض العضلية والمفصلية
الإجهاد العضلي:
ممارسة الرياضة العنيفة أو القيام بمجهود بدني مفاجئ قد يؤدي إلى شد عضلي وألم في الساق.
التهاب الأوتار:
التهاب الأوتار قد يسبب ألمًا حادًا عند الحركة، خاصةً عند صعود الدرج أو المشي لمسافات طويلة.
التهاب المفاصل:
أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو خشونة المفاصل قد تؤدي إلى آلام مزمنة وتيبس في الساقين، خاصةً عند كبار السن.

 

3. أمراض الأوعية الدموية
الجلطات الدموية الوريدية (تجلط الأوردة العميقة – DVT):
تحدث نتيجة تجلط الدم في الأوردة العميقة بالساق، ما قد يسبب تورمًا وألمًا شديدًا، خاصة بعد فترات طويلة من الجلوس أو النوم.
القصور الوريدي:
ضعف تدفق الدم في الأوردة قد يؤدي إلى آلام مستمرة وتورم في الساق، ويكون مصحوبًا بظهور الدوالي.
مرض الشريان المحيطي (PAD):
يحدث نتيجة تضيق أو انسداد الشرايين بسبب تراكم الدهون، ما يؤدي إلى ألم عند المشي يخف عند الراحة.

 

4. نقص الفيتامينات والمعادن
يؤثر نقص بعض الفيتامينات والمعادن على صحة العضلات والأعصاب، مما يؤدي إلى آلام في الساق، ومن أبرز هذه الفيتامينات:

فيتامين D:
نقصه يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة الألم العضلي، وقد يتسبب في هشاشة العظام، مما يزيد من احتمالية الكسور.
فيتامين B12:
نقصه يؤثر على الأعصاب، ما يؤدي إلى الشعور بالتنميل، والوخز، والألم في الساقين.
البوتاسيوم والمغنيسيوم:
نقص هذه المعادن قد يسبب تشنجات عضلية وألمًا مستمرًا، خاصة أثناء الليل.

آلام الساق وعلاجها
آلام الساق وعلاجها

متى يجب استشارة الطبيب؟
 

ليس كل ألم في الساق يستدعي القلق، ولكن هناك بعض العلامات التي تتطلب استشارة طبية فورية، مثل:

استمرار الألم لفترة طويلة دون تحسن.
وجود تورم أو احمرار أو سخونة في الساق.
الشعور بالخدر أو فقدان الإحساس في الساق.
الألم المصحوب بصعوبة في المشي أو الحركة.
ظهور ألم شديد ومفاجئ بعد الجلوس لفترة طويلة (قد يكون مؤشرًا على الجلطات الدموية).

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هيئة الدواء توضح طرق علاج هشاشة العظام

طرق العلاج والوقاية
 

يعتمد علاج ألم الساق على السبب الرئيسي، وقد يشمل:
الراحة واستخدام كمادات الثلج: يساعد ذلك في تخفيف الألم الناجم عن الإصابات العضلية أو التشنجات.
تمارين التمدد والتقوية: تقوية العضلات وتحسين الدورة الدموية يمكن أن يقلل من الألم.
تحسين النظام الغذائي: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة العضلات والأعصاب.
استخدام الأدوية: في بعض الحالات، قد يصف الطبيب مسكنات الألم أو أدوية مضادة للالتهابات أو مكملات غذائية لتعويض النقص.
الاهتمام بالدورة الدموية: تجنب الجلوس لفترات طويلة وممارسة التمارين يساعد في الوقاية من مشاكل الأوعية الدموية.

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