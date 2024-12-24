تدل على حالات طبية طارئة، 5 أنواع من آلام الساق لا يجب تجاهلها

يعاني الجميع من آلام الساق في مرحلة ما، وبرغم أن معظم الأسباب تكون بسيطة إلا أن ألم الساق الذي يكون شديدًا أو مستمرًا أو غير عادي هو قصة مختلفة، وفي بعض الأحيان يكون علامة على وجود مشكلة ملحة يمكن أن تستمر - أو تزداد سوءًا - بدون علاج، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ألم وتورم ودافئ

إذا شعر الشخص بألم وتورم ودافئ في الجزء السفلي من الساق أو الفخذ، فقد يكون ذلك بسبب جلطة دموية تسمى الخثار الوريدي العميق (DVT)، وقد يكون الجلد في المنطقة أيضًا حساسًا للمس ومحمر اللون، وفي بعض الأحيان لا تظهر أعراض الخثار الوريدي العميق.

تشمل الأشياء التي قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بجلطة وريدية عميقة ما يلي:

الأصابة بجلطة وريدية عميقة من قبل

الحامل

الخضوع للراحة في الفراش لفترة طويلة

أكبر من 65 عامًا

أجراء جراحة كبرى

استخدم وسائل منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة

الأصابة ببعض أنواع السرطان

تتناول بعض علاجات السرطان

وتعد جلطة الدم الناتجة عن جلطة وريدية عميقة خطيرة لأنها يمكن أن تتحرر وتنتقل إلى الرئتين وتعلق في أحد الشرايين هناك، وعندما يحدث ذلك، يطلق عليه الانسداد الرئوي (PE).

قد يعاني المريض من أعراض مثل:

ألم في الصدر

صعوبة في التنفس

سعال قد يخرج منه دم

الانسداد الرئوي هو حالة طارئة، وقد يكون مميتًا بدون علاج.

تشنجات الساق المستمرة والتعب

إذا كان الشخص يعاني من التشنجات في الساق أو الفخذ أثناء المشي - وتتحسن مع الراحة - فقد يعاني من مرض الشرايين الطرفية (PAD)، ويحدث هذا عندما تتراكم اللويحات تدريجيًا في الشرايين التي تحمل الدم إلى الأطراف، ويؤثر مرض الشرايين الطرفية عادة على الساق ويمنعهم من الحصول على ما يكفي من الدم.

يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض الشرايين المحيطية إذا كان:

اكبر من 65 عامًا أو أكبر

يدخن

يعاني من السمنة

يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو الفشل الكلوي

بدون علاج، هناك احتمال أن يؤدي مرض الشرايين المحيطية في النهاية إلى مشاكل مثل:

الجروح

الالتهابات الخطيرة

الألم أثناء عدم الحركة

الغرغرينا في الحالات الشديدة، وهذا هو موت الأنسجة الذي يؤدي أحيانًا إلى البتر.

الألم "كهربائي" أو الحارق

عندما يبدأ الألم مثل هذا في أسفل الظهر أو الورك ويمتد إلى أسفل ساق واحدة، فقد يكون ذلك بسبب حالة تسمى عرق النسا، قد يشعر الشخص بما يلي:

ألم أكثر عند الحركة أو العطس أو السعال

تشنج ساق سيئ طويل الأمد

ضعف أو وخز في الساق

إحساس "بوخز الإبر"

العصب الوركي هو أطول وأوسع عصب في الجسم، ويتفرع من أسفل الظهر إلى أسفل الساق، وإذا انضغطت بسبب انزلاق غضروفي في العمود الفقري أو أي شيء آخر، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض عرق النسا، وعادة ما تكون في إحدى الساقين فقط.

يتعافى العديد من المصابين بعرق النسا بشكل كامل، وأحيانًا دون علاج، ولكن لا يزال يجب على المريض إلى زيارة الطبيب إذا كان بعاني من أعراض عرق النسا، لأنه بدون علاج، من الممكن أن تحدث مضاعفات مثل:

فقدان الإحساس في الساق

مشاكل في الأمعاء أو المثانة

تلف دائم للأعصاب

ألم حاد مفاجئ

قد يكون الألم الحاد والمفاجئ بسبب إحدى الإصابات التالية الخطيرة:

تمزق وتر أخيل، وتر أخيل هو شريط قوي من الأنسجة يربط عضلة الساق بعظم الكعب، وتستخدمه عند المشي والجري والقفز، وإذا تمزق جزئيًا أو كليًا، فقد يشعر الشخص بألم مفاجئ في الجزء الخلفي من الساق فوق الكعب، وقد يسمع أيضًا صوت فرقعة عندما يحدث ذلك، وبعد ذلك، قد يجد المريض صعوبة في وضع الوزن على القدم أو المشي بشكل طبيعي.

يتعرض العديد من الأشخاص لتمزق وتر العرقوب أثناء ممارسة رياضة تتضمن القفز أو الانطلاق والتوقف المفاجئ، ولكن يمكن أيضًا القيام بذلك عند الدخول في حفرة أو الهبوط بشكل محرج من السقوط.

تمزق الرباط الصليبي الأمامي، الرباط الصليبي الأمامي هو شريط قطري قصير من الأنسجة يساعد في تثبيت مفصل الركبة معًا ويساعدها على البقاء مستقرة، وإذا تمزق جزئيًا أو كليًا، فقد تسمع صوت فرقعة مع الألم، وتستسلم الركبة وتصبح غير مستقرة أو متذبذبة، بعد ساعات، قد تتورم.

بعض الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الرباط الصليبي الأمامي هي:

الرياضات التي تتضمن توقفًا مفاجئًا وتغييرات في الاتجاه

تثبيت القدم بقوة

التباطؤ أثناء الجري

التعرض لضربة أو عرقلة في الركبة

تمزق أوتار الركبة، مجموعة من ثلاث عضلات تمتد على طول الجزء الخلفي من الفخذ، وتسمى أوتار الركبة، وإذا تمزق أحدها، أو تمزق وتر في الجزء الخلفي من الفخذ، فقد يؤدي ذلك إلى ألم حاد، وقد تتورم المنطقة في غضون ساعات قليلة، وقد يبدو الجزء الخلفي من الساق أسفل الركبة مصابًا بكدمات أو متغير اللون في الأيام القادمة.

تميل تمزقات أوتار الركبة إلى الحدوث أثناء:

الجري

الرقص

ممارسة الرياضات التي تتطلب الكثير من الحركات المتقطعة

الرياضيون المراهقون الذين لا يزالون في مرحلة النمو لديهم احتمالات أعلى للإصابة بهذه الإصابة.

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