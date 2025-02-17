أوقاف الإسماعيلية عقدت 30 ملتقى فكريا خلال شهر رمضان المبارك

أعلن فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، عن خطة المديرية خلال شهر رمضان المعظم، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمناقشة استعدادات المحافظة لشهر رمضان.

إقامة ملتقيات فكرية

وقال وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية تعتزم إقامة عدد 30 ملتقى من الملتقيات الفكرية لبعض الأئمة والشيوخ المتميزين في عدد من المساجد الكبرى.

إقامة الملتقى الفكري للواعظات

بالإضافة إلى إقامة الملتقى الفكري للواعظات ومسابقات قرآنية وندوات بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وفرع ثقافة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس ومكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يناقش خطة المحافظة للاستعداد لشهر رمضان المعظم

وكان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة خطة المحافظة في الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وعدد من وكلاء وزارة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع أعلن رئيس الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، عن قرب افتتاح معرض أهلًا رمضان بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بناءً على تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار توجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

يقام المعرض على مساحة إجمالية ١٢٠٠ متر بإجمالي عدد ٧٠ عارض وعارضة من كافة المستلزمات الرمضانية والسلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمخبوزات والبقوليات بكافة أنواعها بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠٪ ويستمر المعرض لمدة شهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.