توزيع 1400 صندوق مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية (صور)

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية سلسلة فعاليات لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

توزيع صناديق مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية توزيع صناديق المواد الغذائية، والذي يستمر حتى شهر رمضان المبارك؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ويتم التوزيع وفق أبحاث اجتماعية دقيقة، بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

جانب من المساعدات،فيتو

وقد تم توزيع 250 كرتونة مواد غذائية أمس، بالإضافة إلى 1150 كرتونة أخرى من خلال الجمعيات الأهلية لتغطية مختلف مراكز المحافظة.

تقديم الدعم حتى نهاية شهر رمضان

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم حتى نهاية شهر رمضان، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

جانب من المساعدات،فيتو

إقامة ندوات توعية

كما أوضحت الحفناوي أن المديرية تعمل على تقديم الدعم للأسر المستحقة عبر ندوات توعوية، ولقاءات ميدانية، وحملات موسعة داخل قرى وعزب المحافظة، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، إضافة إلى جهود المتطوعين من الشباب.

اهتمام محافظ الإسماعيلية بالأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، يولي اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اهتمامًا خاصًّا بالأسر الأولى بالرعاية، ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.

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