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رياضة

إمام عاشور يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بالدوري

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

الدوري المصري، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك السبت القادم في القمة. 

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك 

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

الوسط:مروان عطية وأكرم توفيق وأفشة. 

الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات وجراديشار. 

 تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

الدوري المصري، تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبى مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع حرس الحدود. 

 

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشر مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي. 

 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى المصري
 

الجمعة 21 فبراير


إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الأهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

 

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

 

 

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.
 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

 

 

 

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