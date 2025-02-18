ترتيب الدوري المصري، واصل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ 14 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 14

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- البنك الأهلي 22 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

7- حرس الحدود 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجت 18 نقطة

10- الاتحاد السكندري 18 نقطة

11- فاركو 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14 -غزل المحلة 14 نقطة

15- الإسماعيلي 12 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 9 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الزمالك 1-1 بتروجيت

سموحة 1-4 البنك الأهلي

الإسماعيلي 0-4 الأهلي

حرس الحدود 2-0 فاركو

سيراميكا كليوباترا 2-2 إنبي

مودرن سبورت 0-1 بيراميدز

الاتحاد السكندري 1-0 الجونة

طلائع الجيش 1-0 زد إف سي

غزل المحلة 1-0 المصري البورسعيدي

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.



وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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