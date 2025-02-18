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رياضة

الدوري الممتاز، طلائع الجيش يحقق فوزا ثمينا على حساب زد 1-0 (صور)

طلائع الجيش وزد
طلائع الجيش وزد

الدوري الممتاز، حقق طلائع الجيش فوزا غاليا على نظيره فريق زد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف طلائع الجيش والمباراة الوحيد عن طريق حامد الجابري  في الدقيقة 63 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

تشكيل طلائع الجيش ضد زد 

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - خالد سطوحي - أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - كريم طارق.

تشكيل زد ضد طلائع الجيش 

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - إسلام إسماعيل عبد الله.

الوسط: أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا - محمد سوانيه.

الهجوم: مصطفى سعد - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - ديلسون كاموني.

ويلتقي طلائع الجيش في مباراة قوية أمام فريق  زد

ترتيب زد وطلائع الجيش في الدوري المصري 

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق زد المركز الثانى عشر فى  برصيد 16 نقطة.

 

طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش ضد زد 

وادار المباراة تحكيمًا، محمد عباس قابيل، يُعاونه أحمد الفار وعلاء عبد الباسط، والحكم الرابع أسامة إسماعيل، حكم الفيديو عبد العزيز السيد، ويُعاونه محمد عزازي.

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