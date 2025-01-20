جامعة القناة تبدأ إعداد الخطة الاستراتيجية التعليمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030.



صياغة الخطة طبقا لرؤية التعليم في مصر 2030

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أن الخطة الجديدة ستُصاغ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشددًا على أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها التنموي في مختلف المجالات.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

انعقاد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث

ومن جهة أخرى عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، بجامعة القناة برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي أكد أن إعداد الخطة سيمر بعدة مراحل، منها تحليل البيئة الداخلية والخارجية وفق المبادئ السبعة لاستراتيجية وزارة التعليم العالي، ومراجعة رؤية ورسالة الجامعة، وصياغة الغايات والأهداف الاستراتيجية، مع إعداد خطط تنفيذية وتصور للمخاطر والاستراتيجيات البديلة.



جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

وفي بداية الاجتماع، كرم الدكتور محمد سعد زغلول، الدكتور أشرف غالي، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، تقديرًا لجهوده خلال ثلاث سنوات من العمل، معربًا عن تقديره لإنجازاته ومتمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعرب الدكتور أشرف غالي عن شكره على هذا التكريم.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز مبادئ الخطة الجديدة

وأوضحت الدكتورة ثناء النحلة، عضو فريق الخطة الاستراتيجية، أن الخطة الجديدة تستند إلى المبادئ السبعة التي تركز على تحقيق مفهوم الجيل الرابع من الجامعات، ما يدعم التنمية المستدامة لمصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جدير بالذكر تأتي الخطة الاستراتيجية لجامعة قناة السويس 2025-2030 تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أعضاء فريق وضع الخطة

ويضم فريق إعداد الخطة الاستراتيجية كل من: الدكتور ياسر الوزير، الدكتور كمال عطا الله، الدكتورة ثناء مختار، والدكتورة أمال النحلة، الدكتورة علا لهيطة، الدكتورة غادة حداد، الدكتورة منى توفيق، الدكتور رفيق عبد الرحمن، الدكتورة أميمة الدرديري، والدكتورة شروق محمد على.

كما ناقش المجلس تقرير سير الامتحانات، حيث وجه الدكتور محمد سعد زغلول بسرعة الانتهاء من رصد النتائج وإعلانها في غضون أسبوعين من انتهاء الامتحانات.

وقدم الشكر لوكلاء الكليات على الجهود المبذولة في إدارة العملية الامتحانية.

وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس بيان التسجيل لدرجتي الدكتوراه والماجستير لعام 2024، حيث بلغ عدد المسجلين 317 درجة دكتوراه، و939 درجة ماجستير، بينما سجل في البرامج المهنية 1073 درجة ماجستير و103 درجات دكتوراه.

وانهى الدكتور محمد سعد المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة العام الجديد، وعيد الميلاد المجيد، وقرب إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول متمنيًا للجامعة مزيد من التقدم والازدهار.

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