رئيس جامعة القناة يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة في أسبوعها الأخير.

أهمية تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، خلال الجولة أهمية تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ووفق الضوابط الأكاديمية المعتمدة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

حرص الجامعة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال امتحاناتهم، مشيدًا بالتزام الكلية بالإجراءات التنظيمية لضمان الشفافية والعدالة، لافتا إلى أهمية الدراسات العليا في تعزيز البحث العلمي وتأهيل كوادر متميزة لخدمة المجتمع وسوق العمل.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

رافق رئيس جامعة القناة، خلال الجولة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذي أكد أن الامتحانات تسير وفق الخطط الموضوعة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، مضيفا أن الأسبوع الجاري يشهد انتهاء امتحانات برامج تمهيدي الماجستير، تأهيلي الدكتوراه، والدبلومات، حيث يتم متابعة كافة التفاصيل لضمان راحة الطلاب داخل اللجان.

وكان في استقبال رئيس جامعة القناة، ونائبه الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ربيع أمين الكلية والدكتور محمد أبو العلا، منسق البرامج الجديدة، والدكتورة نجلاء حسن، رئيس قسم إدارة الأعمال، والدكتور أشرف حلمي، الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة، والدكتور محمد الباز، المدرس بقسم إدارة الأعمال، والدكتور هناء الجرحي المدرس بقسم المحاسبة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وشارك في الامتحانات اليوم 260 طالبًا وطالبة موزعين على فترتين صباحية ومسائية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء.



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