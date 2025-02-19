ريال مدريد يستدرج مانشستر سيتي في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، مساء اليوم الأربعاء في ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة أمام ريال مدريد، في ذهاب الملحق على ملعب "الاتحاد" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز بأكثر من هدف لحجز تذكرة العبور لدور الـ16 لدوري الأبطال أو الفوز بفارق هدف والاتجاه للوقت الإضافي وركبات الترجيح، فيما يكفي ريال مدريد التعادل بأي نتيجة أو تحقيق الفوز باي نتيجة لضمان التأهل للدور المقبل.

ويلتقي المتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، في دور الـ16، حسب قرعة يوم الجمعة المقبل.

وتعد مباراة الليلة بين ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بمثابة نهائي مبكر، خاصة أن الريال والسيتي آخر من توج بدوري الأبطال في النسختين الأخيرتين.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي المستدعاة لمباراة ريال مدريد الليلة، مع العلم أنه شارك بضع دقائق فقط في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

وتألق مرموش يوم السبت الماضي ضد نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال الجولة 25، حيث سجل هاتريك.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

قائمة مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون - ستيفان أورتيجا - سكوت كارسون

خط الدفاع: جوشكو جفارديول - روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - عبد القادر خوسانوف - ماتياس نونيز - ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نيكو جونزاليس - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيمس ميكاتي - فيل فودين - جاك جريليش - سافينيو - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - عمر مرموش.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة لوكاس فاسكيز ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر، كما شهدت غياب داني كارفخال.

وضمت كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز.

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