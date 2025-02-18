مانشستر سيتي يستعيد خدمات نجومه قبل مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

أتمّ مانشستر سيتي تدريباته الأخيرة اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد غدًا الأربعاء في إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

مان سيتي يستعيد نجومه

جاء ذلك في الحصة التدريبية التي شهدت عودة روبن دياز وجاك جريليتش وناثان أكي بعد غيابهم عن مباراة السبت الماضي أمام نيوكاسل يونايتد في "بريميير ليج".

وعانى دياز من بعض الآلام قبل 15 أو 20 دقيقة من بدء مباراة نيوكاسل ما اضطر مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، لإخراجه من القائمة، كما كان أكي مريضًا ولذا تم استبعاده أيضًا من قائمة الفريق.



وشارك اللاعبان في تدريبات اليوم بالمدينة الرياضية بجانب جريليتش الذي غاب عن مواجهة نيوكاسل بعد تعرضه لضربة خلال مباراة الذهاب أمام الفريق "الملكي".





وشهدت التدريبات أيضًا مشاركة النجم إرلينج هالاند بعدما أثار الشكوك في المباراة الماضية باحتمالية تعرضه لإصابة في الركبة.



وستتوجه بعثة مانشستر سيتي بعد عصر اليوم الثلاثاء إلى مدريد لتقديم المؤتمر الصحفي الرسمي قبل مواجهة الغد على ملعب سانتياجو برنابيو والتي يدخلها "الميرينجي" متفوقًا بعد فوزه بمباراة الذهاب بنتيجة (3-2).

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