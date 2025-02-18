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رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي، فيتو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة منافسه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي 

ويستضيف نادي ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات إياب المحلق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب الأسبوع  الماضي على ملعب الاتحاد بفوز النادي الملكي بنتيجة 3/2.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي 

وشهدت قائمة الفريق عودة لوكاس فاسكيز ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر، كما شهدت غياب داني كارفخال.

وضمت كل من: 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز.

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