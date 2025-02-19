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خارج الحدود

وزير خارجية أمريكا: العقوبات على روسيا مستمرة حتى تسوية الأزمة الأوكرانية

ماركو روبيو، فيتو
ماركو روبيو، فيتو

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حلفاء واشنطن الأوروبيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستبقي العقوبات على روسيا مستمرة حتى تسوية الأزمة الأوكرانية، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر "مطلعة".

وبحسب المصادر، أعلن روبيو هذه الخطة خلال مكالمة هاتفية مع نظرائه الأوروبيين أمس الثلاثاء، عقب مشاركته في مفاوضات مع ممثلي روسيا في الرياض. وناقش الطرفان سبل إنهاء الصراع الأوكراني.

وعقدت وفود روسيا والولايات المتحدة مفاوضات في الرياض  استمرت أكثر من 4 ساعات، تناولت خلالها العلاقات الثنائية وتسوية الوضع في أوكرانيا والتحضير للقاء بين قادة البلدين.

ومثل الجانب الروسي في الاجتماع وزير الخارجية سيرجي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، بينما مثل واشنطن وزير الخارجية ماركو روبيو، ومساعد الرئيس للأمن القومي مايكل والتز، والمبعوث الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات التي جرت في الرياض بأنها "جيدة جدًا"، وقال إنه أصبح "أكثر ثقة" في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، ناقشا خلالها قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين ووقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.

ولم يذكر الكرملين أو البيت الأبيض، بعد المكالمة، أي دور لأوروبا أو أوكرانيا في المفاوضات المستقبلية. 

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وزير الخارجية الأمريكي واشنطن دونالد ترامب روسيا أوكرانيا ي فلاديمير بوتين

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