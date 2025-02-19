ترامب: من المحتمل أن ألتقي بوتين قبل نهاية الشهر وأؤيد نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "من المحتمل" أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري، في حين يسعى لإبرام صفقة تنهي الحرب التي تشنّها موسكو في أوكرانيا.



وأعرب ترامب، مساء الثلاثاء، عن "خيبة أمله" بعد أن اشتكت كييف من استبعادها من المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا في السعودية، الثلاثاء، بشأن وضع حدٍّ للحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب: "خاب أملي، سمعت أنهم انزعجوا لأنهم لم يحصلوا على مقعد" على طاولة المحادثات، وأضاف: "كان لديهم مقعد مدى ثلاث سنوات وقبل ذلك بأمدٍ طويل".

وتابع: "أعتقد أني قادر على إنهاء هذه الحرب"، بعدما أكد أنه "أكثر ثقة" بإمكان التوصل إلى اتفاق مع روسيا بعد محادثات الثلاثاء في السعودية.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي، الذي تحدث للصحفيين من منتجع مارالاجو الذي يملكه في بالم بيتش، إلى أنه من المحتمل أن يلتقي بوتين قبل نهاية الشهر الجاري.

كما أوضح أنه لن يعارض الأوروبيين إذا كانوا يريدون إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا لتوفير ضمانات أمنية في حالة التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف ترامب للصحفيين: "سيكون وجود قوات هناك أمرًا جيدًا، ولن أعترض عليه على الإطلاق".

ووصف المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم، بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، بأنها كانت "جيدة".

كما انتقد سلفه جو بايدن بسبب طريقة تعامله مع أوكرانيا.

وعمل بايدن على ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة لمحاولة محاربة الروس.

واستضافت السعودية، أمس، محادثات رفيعة لتحضير لقاء محتمل بين ترامب وبوتين في مسعى لبناء الثقة بين الجانبين وحل الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ 2022.

وفي نهاية المباحثات، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على عودة عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بصورة طبيعية.

وقال روبيو إن الجانبين اتفقا بصورة أولية على تشكيل فرق من المسؤولين "للعمل بسرعة كبيرة على استئناف عمل البعثتين".

وأضاف أن هذه الإجراءات "قلَّلت بالفعل من قدرتنا على العمل في موسكو"، وإن روسيا ستقول الشيء نفسه عن بعثتها في واشنطن.

وأوضح روبيو لوكالة "أسوشييتد برس": "سوف نحتاج إلى بعثات دبلوماسية فعالة وقادرة على العمل بشكل طبيعي حتى نتمكن من مواصلة هذه القنوات"، مشيرًا إلى أنه "لن يتفاوض علنًا بشأن كيفية استئناف البعثتين عملهما".

وطردت الدولتان دبلوماسيين وفرضتا قيودًا على تعيين موظفين جدد في بعثتي كلٍّ منهما، في سلسلة من الإجراءات المتبادلة على مدى السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين في سفارتيهما.

وكان ملف إنهاء الحرب في أوكرانيا على رأس برنامج ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث أكد أكثر من مرة على قدرته على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة.

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