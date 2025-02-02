ريهام عبد الحكيم تتألق في حفل ذكرى رحيل كوكب الشرق (فيديو وصور)

أحيت المطربة ريهام عبد الحكيم حفلا على خشبة مسرح الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو بمناسبة الذكرى الخمسين على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

وتألقت ريهام عبد الحكيم خلال الحفل بباقة من أجمل أغنيات كوكب الشرق من بينها “حب إيه اللي انت جاي تقول عليه" وغيرها من الروائع.

ويأتي هذا الحفل على خشبة مسرح الهيئة الوطنية للإعلام بعد غلقه لمدة 30 عاما، وحضر الحفل كوكبة من الشخصيات العامة.

تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم

ويتضمن حفل كوكب الشرق تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري.

ويتم تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل.

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