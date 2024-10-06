ريهام عبد الحكيم تطرح أغنية "جيش وشعب" بمناسبة احتفالات أكتوبر (فيديو)

طرحت المطربة ريهام عبد الحكيم، أغنيتها الجديدة والتي تأتي بعنوان “جيش وشعب”، وذلك على منصات الموسيقى، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

أغنية ريهام عبد الحكيم الجديدة

أغنية ريهام عبد الحكيم الجديدة “جيش وشعب” من كلمات أحمد عبد المنعم وألحان وليد منير وتوزيع موسيقي أيمن مصطفى وأسامة كمال ومجموعة كورال الأوبرا.

ومن ناحية أخرى، شاركت ريهام عبد الحكيم في وقت سابق في حفل ليلة وردة والذي أقيم في المملكة العربية السعودية وشاركها الحفل أصالة وعبير نعمة ونانسي عجرم.