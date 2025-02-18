إعلام عبري يكشف عن خلافات داخل إسرائيل تجاه خطة ترامب

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن وجود خلافات داخل الاحتلال الإسرائيلى تجاه خطة ترامب للسيطرة على غزة، تهجير سكان القطاع إلى دول الجوار.

خلافات داخل الاحتلال تجاه خطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة

قالت القناة الـ13 العبرية، أن هناك خلافات بين المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووزير الخارجية جدعون ساعر، بشأن خطة ترامب لتهجير سكان غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، أكدت ضرورة إعداد رأي قانوني بشأن خطة ترامب وإجراء مناقشات منظمة.

وفي المقابل، هاجم وزير الخارجية المستشارة القضائية، وقال لها إن الوزراء ليسوا بحاجة لتعليمات.

تمهيد لبدء مفاوضات المرحلة الثانية بشرط نزع سلاح حماس

أيضا قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى والرهائن مع حركة "حماس" ستبدأ، دون أن يحدد موعدا دقيقا لذلك.

وشدد وزير خارجية الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم، في تل أبيب، أن إسرائيل "لن تسمح بإقامة نموذج آخر لحزب الله في قطاع غزة"، مطالبا بنزع السلاح من حركة "حماس وقطاع غزة بشكل كامل"، قائلا: "حكم حماس في غزة لم يكن تجربة ناجحة لنا".

وحول خطة الرئيس ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، قال جدعون ساعر: "علينا أن نفكر مع الرئيس ترامب حول مقترح تهجير سكان قطاع غزة بشكل طوعي، ولا توجد إشكالية في حال قبلت بهم دول أخرى لدواع أخلاقية وإنسانية".

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