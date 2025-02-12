مقترح مجنون سيتحول إلى كابوس، صحيفة بريطانية تحذر ترامب من خطته لقطاع غزة

حذرت صحيفة بريطانية، في تحليل لها اليوم، من تحول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن شراء قطاع غزة، والدعوة إلى تفريغ القطاع من سكانه إلى كابوس للولايات المتحدة.

الإندبندنت تحذر من ريفيرا ترامب في غزة

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة والتي طالب فيها حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين هناك بحلول يوم السبت وإلا فسيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" لا تقل جنونًا عن مقترحه بالاستيلاء على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ترامب ونتنياهو، فيتو

وتابعت: لن يؤدي ذلك إلى تمكين أعداء أمريكا، واعتبرت الصحيفة، أن أمريكا ترامب لم تعد تمثل المصالح الأفضل للغرب، ويجب على لندن وبروكسل أن تتولى هذا الدور.

ترامب يفجر الشرق الأوسط ويسلم النفوذ الأمريكي للصين

واعتبرت الإندبندنت البريطانية، أن الرئيس الأمريكي لا يمتلك أي قدرة - لا تمتلكها إسرائيل بالفعل - لجعل حماس "تدفع" ثمن عدم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وتأتي تهديداته على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار الذي بالكاد يصمد حتى الآن.

واستطردت، أنه إذا انهار وقف إطلاق النار بالكامل، فقد تستمر إسرائيل في قصف القطاع، وقد أعطى ترامب بالفعل لـ بنيامين نتنياهو تفويضًا مطلقًا للقيام بذلك، ورفع القيود السابقة التي فرضها جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل، ولكن حتى لو لم يشن ترامب حربا على غزة، فإنه لا يزال في طريقه إلى تفجير الشرق الأوسط وتسليم قوة النفوذ والرعاية الأمريكية لمنافسيها الصين وروسيا، بحيث يتحول مقترحه لتفريغ غزة من سكانه إلى كابوس.

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